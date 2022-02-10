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В Институте имени Пушкина предложили заменить термин "QR-код"
В Институте имени Пушкина предложили заменить термин "QR-код"
В России, как и во многих зарубежных странах, нужно предъявлять QR-код при посещении общественных мест, эта мера призвана ограничить распространение... 10.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-10T08:50+0300
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий предложил заменить термин "QR-код" на понятное россиянам "графический код. По его мнению, высказанному в интервью радио Sputnik, необходимость предъявлять QR-код при посещении общественных мест у некоторых россиян вызывает негативные эмоции, и частично это связано с самим термином "QR-код".Если отказаться от термина, смысл которого неясен большинству людей, то и вызванные пандемией ограничения будут восприниматься более позитивно, добавил Осадчий."Я бы рекомендовал выбрать слово, которое людям будет понятно с точки зрения словообразования. Чтобы человек хотя бы понимал, как оно возникло", – уточнил он.Например, QR-код можно называть "графическим кодом", предложил филолог.QR-код после вакцинации выдают и на территории Абхазии с ноября 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/poryadok-polucheniya-qr-koda-v-rossii-budet-izmenen-s-21-fevralya-1037484356.html
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россия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости
В Институте имени Пушкина предложили заменить термин "QR-код"
08:50 10.02.2022 (обновлено: 10:29 10.02.2022) Подписаться на
В России, как и во многих зарубежных странах, нужно предъявлять QR-код при посещении общественных мест, эта мера призвана ограничить распространение коронавируса.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik.
Проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий предложил заменить термин "QR-код" на понятное россиянам "графический код. По его мнению, высказанному в интервью радио Sputnik
, необходимость предъявлять QR-код при посещении общественных мест у некоторых россиян вызывает негативные эмоции, и частично это связано с самим термином "QR-код".
"Термин "QR-код" не всем понятен, поскольку это англоязычная аббревиатура – Quick Response Code, то есть код быстрого отклика. Все непонятное усиливает раздражение", – полагает он.
Если отказаться от термина, смысл которого неясен большинству людей, то и вызванные пандемией ограничения будут восприниматься более позитивно, добавил Осадчий.
"Я бы рекомендовал выбрать слово, которое людям будет понятно с точки зрения словообразования. Чтобы человек хотя бы понимал, как оно возникло", – уточнил он.
Например, QR-код можно называть "графическим кодом", предложил филолог.
"У нас, в Институте Пушкина, мы используем понятие "графический код". Мы его сами придумали, и мы рекомендуем его всем, кто хочет хоть как-то снизить негатив по отношению к ограничениям", – сказал Михаил Осадчий в интервью радио Sputnik.
QR-код после вакцинации выдают и на территории Абхазии с ноября 2021 года.