https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/v-institute-imeni-pushkina-predlozhili-zamenit-termin-qr-kod-1037509098.html

В Институте имени Пушкина предложили заменить термин "QR-код"

В Институте имени Пушкина предложили заменить термин "QR-код"

В России, как и во многих зарубежных странах, нужно предъявлять QR-код при посещении общественных мест, эта мера призвана ограничить распространение... 10.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-10T08:50+0300

2022-02-10T08:50+0300

2022-02-10T10:29+0300

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий предложил заменить термин "QR-код" на понятное россиянам "графический код. По его мнению, высказанному в интервью радио Sputnik, необходимость предъявлять QR-код при посещении общественных мест у некоторых россиян вызывает негативные эмоции, и частично это связано с самим термином "QR-код".Если отказаться от термина, смысл которого неясен большинству людей, то и вызванные пандемией ограничения будут восприниматься более позитивно, добавил Осадчий."Я бы рекомендовал выбрать слово, которое людям будет понятно с точки зрения словообразования. Чтобы человек хотя бы понимал, как оно возникло", – уточнил он.Например, QR-код можно называть "графическим кодом", предложил филолог.QR-код после вакцинации выдают и на территории Абхазии с ноября 2021 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/poryadok-polucheniya-qr-koda-v-rossii-budet-izmenen-s-21-fevralya-1037484356.html

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