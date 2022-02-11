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Человек погиб при пожаре в частном доме в Гагрском районе
Человек погиб при пожаре в частном доме в Гагрском районе
Сообщение о возгорании в селе Аныхапста Гагрского района поступило на пульт дежурного МЧС вечером 10 февраля. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T11:20+0300
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Человек погиб при пожаре в частном доме в селе Аныхапста, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. В результате пожара дом выгорел полностью. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили обгоревшее тело.В данный момент личность погибшего устанавливается.
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мчс абхазии, пожар, новости
Человек погиб при пожаре в частном доме в Гагрском районе
11:20 11.02.2022 (обновлено: 12:49 11.02.2022) Подписаться на
Сообщение о возгорании в селе Аныхапста Гагрского района поступило на пульт дежурного МЧС вечером 10 февраля.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik.
Человек погиб при пожаре в частном доме в селе Аныхапста, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии
.
На место происшествия в 21:32 выехали три пожарных расчета ПСО города Гагры, но к моменту прибытия спасателей дом был полностью охвачен пламенем, а его крыша обвалилась.
В результате пожара дом выгорел полностью. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили обгоревшее тело.
В данный момент личность погибшего устанавливается.