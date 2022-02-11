https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/chelovek-pogib-pri-pozhare-v-chastnom-dome-v-gagrskom-rayone-1037534107.html

Человек погиб при пожаре в частном доме в Гагрском районе

Человек погиб при пожаре в частном доме в Гагрском районе

Сообщение о возгорании в селе Аныхапста Гагрского района поступило на пульт дежурного МЧС вечером 10 февраля. 11.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Человек погиб при пожаре в частном доме в селе Аныхапста, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. В результате пожара дом выгорел полностью. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили обгоревшее тело.В данный момент личность погибшего устанавливается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/blab-nazval-osnovnye-prichiny-pozharov-v-domakh-1037488332.html

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