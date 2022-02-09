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Блаб назвал основные причины пожаров в домах
Блаб назвал основные причины пожаров в домах
В зимний период в республике участились случаи возникновения пожаров, возгорания в основном происходят в частных домах. 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T08:45+0300
2022-02-09T08:45+0300
2022-02-09T10:14+0300
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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Старая проводка и высокие нагрузки на сети являются главной причиной пожаров в домах и квартирах, рассказал в интервью радио Sputnik главный инженер Сухумского управления электросетями Тенгиз Блаб. По словам инженера, зачастую возгорания возникают из-за использования большого количества отопительных приборов, которое ведет к увеличению нагрузок на сети. Кроме того, при выходе из дома люди часто оставляют эти приборы включенными, что тоже является причиной чрезвычайных происшествий.Инженер добавил, что сегодня в доме из двух или трех комнат потребляется 15 кВтч, в то время как как в советский период эта цифра доходила до 4 или 5 кВтч.Немаловажным является возраст дома. В большинстве старых строений проводка не рассчитана на такую большую нагрузку и часто становится причиной возгораний, в частности при использовании оборудования по добыче криптовалют, заметил специалист.Причинами пожара также могут стать обогреватели, сделанные кустарным способом, и стабилизаторы напряжения, использующиеся при нестабильном электричестве. Блаб пояснил, что для повышения безопасности в доме в случае частого отключения электричества необходимо обесточить приборы, потребляющие наибольшее количество энергии. Таким образом при включении света проводка не будет испытывать нагрузку.Инженер также добавил, что при включении электричества в многоквартирном доме выходит из строя либо подстанция, либо кабель, ведущий к зданию, сказал главный инженер Сухумского управления электросетями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/v-sukhume-sluchilos-tri-pozhara-v-chastnykh-domakh-za-minuvshie-vykhodnye-1037463188.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/adzhba-rasskazal-kak-khaotichnye-postroyki-meshayut-rabote-spasateley-pri-pozhare---1037414898.html
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новости, отключение электричества, пожар, проблемы энергетической отрасли в абхазии, мчс абхазии, суэс
Блаб назвал основные причины пожаров в домах
08:45 09.02.2022 (обновлено: 10:14 09.02.2022) Подписаться на
В зимний период в республике участились случаи возникновения пожаров, возгорания в основном происходят в частных домах.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Старая проводка и высокие нагрузки на сети являются главной причиной пожаров в домах и квартирах, рассказал в интервью радио Sputnik главный инженер Сухумского управления электросетями Тенгиз Блаб.
По словам инженера, зачастую возгорания возникают из-за использования большого количества отопительных приборов, которое ведет к увеличению нагрузок на сети. Кроме того, при выходе из дома люди часто оставляют эти приборы включенными, что тоже является причиной чрезвычайных происшествий.
"В советское время нагрузки на электросети было намного меньше. Но жизнь идет вперед, люди используют теплые полы и другие способы для отопления. В столице расположено более 330 подстанций, нагрузка на них не одинаковая, где-то она очень высокая", – пояснил Блаб.
Инженер добавил, что сегодня в доме из двух или трех комнат потребляется 15 кВтч, в то время как как в советский период эта цифра доходила до 4 или 5 кВтч.
Немаловажным является возраст дома. В большинстве старых строений проводка не рассчитана на такую большую нагрузку и часто становится причиной возгораний, в частности при использовании оборудования по добыче криптовалют, заметил специалист.
Причинами пожара также могут стать обогреватели, сделанные кустарным способом, и стабилизаторы напряжения, использующиеся при нестабильном электричестве.
Блаб пояснил, что для повышения безопасности в доме в случае частого отключения электричества необходимо обесточить приборы, потребляющие наибольшее количество энергии. Таким образом при включении света проводка не будет испытывать нагрузку.
"Так будет лучше как для проводки, так и для подстанций. Именно перегрузка выводит из строя линии, ведущие к домам", – заметил специалист.
Инженер также добавил, что при включении электричества в многоквартирном доме выходит из строя либо подстанция, либо кабель, ведущий к зданию, сказал главный инженер Сухумского управления электросетями.