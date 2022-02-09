https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/blab-nazval-osnovnye-prichiny-pozharov-v-domakh-1037488332.html

Блаб назвал основные причины пожаров в домах

Блаб назвал основные причины пожаров в домах

В зимний период в республике участились случаи возникновения пожаров, возгорания в основном происходят в частных домах. 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T08:45+0300

2022-02-09T08:45+0300

2022-02-09T10:14+0300

в абхазии

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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Старая проводка и высокие нагрузки на сети являются главной причиной пожаров в домах и квартирах, рассказал в интервью радио Sputnik главный инженер Сухумского управления электросетями Тенгиз Блаб. По словам инженера, зачастую возгорания возникают из-за использования большого количества отопительных приборов, которое ведет к увеличению нагрузок на сети. Кроме того, при выходе из дома люди часто оставляют эти приборы включенными, что тоже является причиной чрезвычайных происшествий.Инженер добавил, что сегодня в доме из двух или трех комнат потребляется 15 кВтч, в то время как как в советский период эта цифра доходила до 4 или 5 кВтч.Немаловажным является возраст дома. В большинстве старых строений проводка не рассчитана на такую большую нагрузку и часто становится причиной возгораний, в частности при использовании оборудования по добыче криптовалют, заметил специалист.Причинами пожара также могут стать обогреватели, сделанные кустарным способом, и стабилизаторы напряжения, использующиеся при нестабильном электричестве. Блаб пояснил, что для повышения безопасности в доме в случае частого отключения электричества необходимо обесточить приборы, потребляющие наибольшее количество энергии. Таким образом при включении света проводка не будет испытывать нагрузку.Инженер также добавил, что при включении электричества в многоквартирном доме выходит из строя либо подстанция, либо кабель, ведущий к зданию, сказал главный инженер Сухумского управления электросетями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/v-sukhume-sluchilos-tri-pozhara-v-chastnykh-domakh-za-minuvshie-vykhodnye-1037463188.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/adzhba-rasskazal-kak-khaotichnye-postroyki-meshayut-rabote-spasateley-pri-pozhare---1037414898.html

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новости, отключение электричества, пожар, проблемы энергетической отрасли в абхазии, мчс абхазии, суэс