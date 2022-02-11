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Дополнительное отделение для больных COVID-19 откроют в Гудаутском госпитале
Дополнительное отделение для больных COVID-19 откроют в Гудаутском госпитале
Министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией большая нагрузка ложится на амбулаторное звено. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T13:10+0300
2022-02-11T13:10+0300
2022-02-11T13:13+0300
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Гудаутском госпитале будет открыто дополнительное отделение для пациентов с коронавирусом, сказал глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба на пресс-конференции в пятницу, 11 февраля. В случае возрастания количества заболеваний, пациентов будут размещать в этом отделении, отметил министр.Ранее на пресс-конференции Бутба отметил, что несмотря на то, что общее число пациентов с коронавирусом выросло, резкого увеличения количества тяжелых пациентов не произошло. По состоянию на 11 февраля в больницах Абхазии на стационарном лечении находятся 189 COVID-положительных пациентов, 61 из них – в тяжелом состоянии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/minzdrav-rezkogo-uvelicheniya-tyazhelykh-sluchaev-covid-19-ne-proizoshlo-1037535374.html
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абхазия, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
Дополнительное отделение для больных COVID-19 откроют в Гудаутском госпитале
13:10 11.02.2022 (обновлено: 13:13 11.02.2022) Подписаться на
Министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией большая нагрузка ложится на амбулаторное звено.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Гудаутском госпитале будет открыто дополнительное отделение для пациентов с коронавирусом, сказал глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба на пресс-конференции в пятницу, 11 февраля.
"Вчера было принято решение открыть дополнительное отделение для ковидных больных в Гудаутском госпитале", – подчеркнул он.
В случае возрастания количества заболеваний, пациентов будут размещать в этом отделении, отметил министр.
Ранее на пресс-конференции Бутба отметил, что несмотря на то, что общее число пациентов с коронавирусом выросло, резкого увеличения количества тяжелых пациентов не произошло.
По состоянию на 11 февраля в больницах Абхазии на стационарном лечении находятся 189 COVID-положительных пациентов, 61 из них – в тяжелом состоянии.