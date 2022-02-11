https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/dopolnitelnoe-otdelenie-dlya-bolnykh-covid-19-otkroyut-v-gudautskom-gospitale-1037536241.html

Дополнительное отделение для больных COVID-19 откроют в Гудаутском госпитале

Дополнительное отделение для больных COVID-19 откроют в Гудаутском госпитале

Министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией большая нагрузка ложится на амбулаторное звено. 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T13:10+0300

2022-02-11T13:10+0300

2022-02-11T13:13+0300

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Гудаутском госпитале будет открыто дополнительное отделение для пациентов с коронавирусом, сказал глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба на пресс-конференции в пятницу, 11 февраля. В случае возрастания количества заболеваний, пациентов будут размещать в этом отделении, отметил министр.Ранее на пресс-конференции Бутба отметил, что несмотря на то, что общее число пациентов с коронавирусом выросло, резкого увеличения количества тяжелых пациентов не произошло. По состоянию на 11 февраля в больницах Абхазии на стационарном лечении находятся 189 COVID-положительных пациентов, 61 из них – в тяжелом состоянии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/minzdrav-rezkogo-uvelicheniya-tyazhelykh-sluchaev-covid-19-ne-proizoshlo-1037535374.html

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