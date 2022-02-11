https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/glava-minzdrava-rasskazal-o-zapasakh-kisloroda-v-abkhazii-1037536932.html

Глава Минздрава рассказал о запасах кислорода в Абхазии

Глава Минздрава рассказал о запасах кислорода в Абхазии

Министерство здравоохранения Абхазии сообщило о текущей эпидемиологической ситуации в стране. 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T13:46+0300

2022-02-11T13:46+0300

2022-02-11T13:46+0300

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба рассказал о резерве кислорода в республике на пресс-конференции в пятницу 11 февраля.Кроме того, Бутба добавил, что в Республиканской больнице будут проведены работы по установке 81 кислородной точки. Министр отметил, что созданы все условия для обеспечения кислородом всех нуждающихся пациентов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/dopolnitelnoe-otdelenie-dlya-bolnykh-covid-19-otkroyut-v-gudautskom-gospitale-1037536241.html

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