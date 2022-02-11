Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/glava-minzdrava-rasskazal-o-zapasakh-kisloroda-v-abkhazii-1037536932.html
Глава Минздрава рассказал о запасах кислорода в Абхазии
Глава Минздрава рассказал о запасах кислорода в Абхазии
Министерство здравоохранения Абхазии сообщило о текущей эпидемиологической ситуации в стране. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T13:46+0300
2022-02-11T13:46+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
мировая пандемия коронавируса covid-19
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0d/1036700426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4aacdbb1cadb60dc5da4ee625902dff3.jpg
СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба рассказал о резерве кислорода в республике на пресс-конференции в пятницу 11 февраля.Кроме того, Бутба добавил, что в Республиканской больнице будут проведены работы по установке 81 кислородной точки. Министр отметил, что созданы все условия для обеспечения кислородом всех нуждающихся пациентов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/dopolnitelnoe-otdelenie-dlya-bolnykh-covid-19-otkroyut-v-gudautskom-gospitale-1037536241.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0d/1036700426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2bc0f35913e5999b30e22cd382626348.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, новости

Глава Минздрава рассказал о запасах кислорода в Абхазии

13:46 11.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 11.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Министерство здравоохранения Абхазии сообщило о текущей эпидемиологической ситуации в стране.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба рассказал о резерве кислорода в республике на пресс-конференции в пятницу 11 февраля.

В Гудаутском госпитале резерв кислорода на сегодня составляет 20 тонн, также 1500 баллонов с кислородом хранится в СФТИ, сообщил министр.

Кроме того, Бутба добавил, что в Республиканской больнице будут проведены работы по установке 81 кислородной точки.
Министр отметил, что созданы все условия для обеспечения кислородом всех нуждающихся пациентов.
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 11.02.2022
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Дополнительное отделение для больных COVID-19 откроют в Гудаутском госпитале
13:10
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала