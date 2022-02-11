Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/klevoe-mesto-rybalka-na-sukhumskom-pirse-1037533645.html
Клевое место: рыбалка на сухумском пирсе
Клевое место: рыбалка на сухумском пирсе
В Абхазии в самом разгаре сезон активной рыбалки. Ежедневно на сухумской набережной можно увидеть десятки людей с удочками, они ловят кефаль и пеленгаса. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T15:01+0300
2022-02-11T15:17+0300
в абхазии
мультимедиа
рыбалка
фото
рыбаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0b/1037533022_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ca6eb2ddb56c34f29bc43a92e627e2f.jpg
Смотрите также:
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0b/1037533022_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c4ad2684544a5b5faf5dcfc8d04e8316.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, фото, рыбалка, фото , рыбаки

Клевое место: рыбалка на сухумском пирсе

15:01 11.02.2022 (обновлено: 15:17 11.02.2022)
Подписаться наGoogle news
В Абхазии в самом разгаре сезон активной рыбалки. Ежедневно на сухумской набережной можно увидеть десятки людей с удочками, они ловят кефаль и пеленгаса.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии начался сезон активной морской рыбалки.

В Абхазии начался сезон активной морской рыбалки. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии начался сезон активной морской рыбалки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Любители выходят на сухумский пирс, чтобы поохотиться.

Любители выходят на сухумский пирс, чтобы поохотиться. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любители выходят на сухумский пирс, чтобы поохотиться.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Большое количество людей на набережной свидетельствует о том, что рыба подошла к берегу.

Большое количество людей на набережной свидетельствует о том, что рыба подошла к берегу. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Большое количество людей на набережной свидетельствует о том, что рыба подошла к берегу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В акваторию Сухумской бухты в это время заходит кефаль.

В акваторию Сухумской бухты в это время заходит кефаль. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В акваторию Сухумской бухты в это время заходит кефаль.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В январе у этой рыбы происходит сезонная миграция.

В январе у этой рыбы происходит сезонная миграция. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В январе у этой рыбы происходит сезонная миграция.

© Sputnik / Томас Тхайцук

И потому ежедневно на сухумском пирсе можно увидеть десятки рыбаков-любителей с удочками.

И потому ежедневно на сухумском пирсе можно увидеть десятки рыбаков-любителей с удочками. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

И потому ежедневно на сухумском пирсе можно увидеть десятки рыбаков-любителей с удочками.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Улов зависит от опыта и простого везения.

Улов зависит от опыта и простого везения. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Улов зависит от опыта и простого везения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие готовы сидеть часами с удочкой, и потому завтрак и обед у рыбаков нередко проходит здесь же, на пирсе.

Многие готовы сидеть часами с удочкой, и потому завтрак и обед у рыбаков нередко проходит здесь же, на пирсе. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие готовы сидеть часами с удочкой, и потому завтрак и обед у рыбаков нередко проходит здесь же, на пирсе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Одно из главных качеств рыбака – терпение.

Одно из главных качеств рыбака – терпение. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одно из главных качеств рыбака – терпение.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Если вы им обладаете, рано или поздно удача точно клюнет на ваш крючок.

Если вы им обладаете, рано или поздно удача точно клюнет на ваш крючок. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Если вы им обладаете, рано или поздно удача точно клюнет на ваш крючок.

Смотрите также:
С друзьями, но без выпивки: особенности рыбалки по-абхазски
"Клевый" турнир: соревнования по ловле рыбы со спиннингом прошли в Абхазии
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала