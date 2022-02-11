https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/klevoe-mesto-rybalka-na-sukhumskom-pirse-1037533645.html
Клевое место: рыбалка на сухумском пирсе
Клевое место: рыбалка на сухумском пирсе
В Абхазии в самом разгаре сезон активной рыбалки. Ежедневно на сухумской набережной можно увидеть десятки людей с удочками, они ловят кефаль и пеленгаса. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T15:01+0300
2022-02-11T15:01+0300
2022-02-11T15:17+0300
в абхазии
мультимедиа
рыбалка
фото
рыбаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0b/1037533022_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ca6eb2ddb56c34f29bc43a92e627e2f.jpg
Смотрите также:
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0b/1037533022_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c4ad2684544a5b5faf5dcfc8d04e8316.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, фото, рыбалка, фото , рыбаки
Клевое место: рыбалка на сухумском пирсе
15:01 11.02.2022 (обновлено: 15:17 11.02.2022) Подписаться на
В Абхазии в самом разгаре сезон активной рыбалки. Ежедневно на сухумской набережной можно увидеть десятки людей с удочками, они ловят кефаль и пеленгаса.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии начался сезон активной морской рыбалки.
В Абхазии начался сезон активной морской рыбалки.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Любители выходят на сухумский пирс, чтобы поохотиться.
Любители выходят на сухумский пирс, чтобы поохотиться.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Большое количество людей на набережной свидетельствует о том, что рыба подошла к берегу.
Большое количество людей на набережной свидетельствует о том, что рыба подошла к берегу.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В акваторию Сухумской бухты в это время заходит кефаль.
В акваторию Сухумской бухты в это время заходит кефаль.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В январе у этой рыбы происходит сезонная миграция.
В январе у этой рыбы происходит сезонная миграция.
© Sputnik / Томас Тхайцук
И потому ежедневно на сухумском пирсе можно увидеть десятки рыбаков-любителей с удочками.
И потому ежедневно на сухумском пирсе можно увидеть десятки рыбаков-любителей с удочками.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Улов зависит от опыта и простого везения.
Улов зависит от опыта и простого везения.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Многие готовы сидеть часами с удочкой, и потому завтрак и обед у рыбаков нередко проходит здесь же, на пирсе.
Многие готовы сидеть часами с удочкой, и потому завтрак и обед у рыбаков нередко проходит здесь же, на пирсе.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Одно из главных качеств рыбака – терпение.
Одно из главных качеств рыбака – терпение.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Если вы им обладаете, рано или поздно удача точно клюнет на ваш крючок.
Если вы им обладаете, рано или поздно удача точно клюнет на ваш крючок.