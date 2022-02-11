https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/komarovskiy-nazval-printsipialnye-simptomy-ukazyvayuschie-na-omikron-1037531951.html

Комаровский назвал "принципиальные" симптомы, указывающие на "омикрон"

Комаровский назвал "принципиальные" симптомы, указывающие на "омикрон"

Омикрон-штамм коронавируса был впервые выявлен в Абхазии в середине января, с ним связывают всплеск заболевания коронавирусом, который начался около двух... 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T09:55+0300

2022-02-11T09:55+0300

2022-02-11T10:22+0300

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Сильная боль в горле и слабость в самом начале болезни – "принципиальные" симптомы омикрон-штамма коронавируса, которые отличают эту мутацию от других, в эфире телеканала "Украина 24" заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.По его словам, при этой разновидности COVID-19 слабость возникает в начале болезни, а при заболевании "дельтой" или другими штаммами – только со временем, а не в первые дни болезни."Второй симптом – очень частые жалобы на боли в горле, чтобы было больно глотать, такого по симптоматике ковида ранее не замечали. По крайней мере, этот симптом возникал в единичных случаях, а при "омикроне" – сразу же", – добавил Комаровский.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, был обнаружен на юге Африки в ноябре 2021 года. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Мутацию выявили уже более чем в 14 странах, в том числе и в Абхазии. "Омикрон" распространяется быстрее своего предшественника – дельта-штамма и на пути к тому, чтобы стать доминирующим. При высокой заразности "омикрона" его патогенные свойства, т.е. опасность для здоровья оцениваются специалистами как слабые.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/vrach-dal-rekomendatsii-po-vosstanovleniyu-posle-omikrona-1037492127.html

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мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, вирусы, новости