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Комаровский назвал "принципиальные" симптомы, указывающие на "омикрон"
Комаровский назвал "принципиальные" симптомы, указывающие на "омикрон"
Омикрон-штамм коронавируса был впервые выявлен в Абхазии в середине января, с ним связывают всплеск заболевания коронавирусом, который начался около двух... 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T09:55+0300
2022-02-11T09:55+0300
2022-02-11T10:22+0300
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Сильная боль в горле и слабость в самом начале болезни – "принципиальные" симптомы омикрон-штамма коронавируса, которые отличают эту мутацию от других, в эфире телеканала "Украина 24" заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.По его словам, при этой разновидности COVID-19 слабость возникает в начале болезни, а при заболевании "дельтой" или другими штаммами – только со временем, а не в первые дни болезни."Второй симптом – очень частые жалобы на боли в горле, чтобы было больно глотать, такого по симптоматике ковида ранее не замечали. По крайней мере, этот симптом возникал в единичных случаях, а при "омикроне" – сразу же", – добавил Комаровский.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, был обнаружен на юге Африки в ноябре 2021 года. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Мутацию выявили уже более чем в 14 странах, в том числе и в Абхазии. "Омикрон" распространяется быстрее своего предшественника – дельта-штамма и на пути к тому, чтобы стать доминирующим. При высокой заразности "омикрона" его патогенные свойства, т.е. опасность для здоровья оцениваются специалистами как слабые.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/vrach-dal-rekomendatsii-po-vosstanovleniyu-posle-omikrona-1037492127.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, вирусы, новости
Комаровский назвал "принципиальные" симптомы, указывающие на "омикрон"
09:55 11.02.2022 (обновлено: 10:22 11.02.2022) Подписаться на
Омикрон-штамм коронавируса был впервые выявлен в Абхазии в середине января, с ним связывают всплеск заболевания коронавирусом, который начался около двух недель назад.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik.
Сильная боль в горле и слабость в самом начале болезни – "принципиальные" симптомы омикрон-штамма коронавируса, которые отличают эту мутацию от других, в эфире телеканала "Украина 24" заявил
врач и телеведущий Евгений Комаровский.
"Именно у "омикрона" есть два принципиальных симптома, отличающих этот штамм от "дельты" и других видов ковида – это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле", – сказал кандидат медицинских наук.
По его словам, при этой разновидности COVID-19 слабость возникает в начале болезни, а при заболевании "дельтой" или другими штаммами – только со временем, а не в первые дни болезни.
"Второй симптом – очень частые жалобы на боли в горле, чтобы было больно глотать, такого по симптоматике ковида ранее не замечали. По крайней мере, этот симптом возникал в единичных случаях, а при "омикроне" – сразу же", – добавил Комаровский.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, был обнаружен на юге Африки в ноябре 2021 года. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Мутацию выявили уже более чем в 14 странах, в том числе и в Абхазии. "Омикрон" распространяется быстрее своего предшественника – дельта-штамма и на пути к тому, чтобы стать доминирующим. При высокой заразности "омикрона" его патогенные свойства, т.е. опасность для здоровья оцениваются специалистами как слабые.