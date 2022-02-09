https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/vrach-dal-rekomendatsii-po-vosstanovleniyu-posle-omikrona-1037492127.html

Врач дал рекомендации по восстановлению после "омикрона"

Врач дал рекомендации по восстановлению после "омикрона"

При любой степени тяжести течения болезни под удар попадают в первую очередь сосуды, что может привести и к тромбозам, осложнению со стороны... 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T09:15+0300

2022-02-09T09:15+0300

2022-02-09T10:12+0300

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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Даже если заболевание омикрон-штаммом коронавируса протекало легко, после выздоровления лучше обратиться к врачу для определения степени поражения органов и систем и сбоев в системе регуляции. Об этом агентству "Прайм" рассказала заведующая отделением Клинической больницы Медси в Отрадном, руководитель Центра коррекции коморбидных состояний Медси Александра Зыкова. Специалист подчеркивает, что необходимо обратиться к врачу, если сохраняются боли в мышцах, слабость, головные боли, отмечается снижение остроты зрения и слуха или любые другие проявления нездоровья.Вернуться в форму поможет восстановительная терапия, например, прием медикаментозных и поливитаминных комплексов, но исключительно по назначению врача, уточнила Зыкова.Кроме того, необходимо на время воздержаться от алкогольных напитков, крепкого чая или кофе, на максимально длительный срок отказать от курения. Врач не советует также сразу возвращаться в спортивный зал и к прежнему формату тренировок. Во время болезни и несколько недель после следует придерживаться сбалансированного питания с содержанием достаточного количества белков и жиров.

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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, в мире, общество