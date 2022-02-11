https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/matua-soobschila-o-stabilnoy-rabote-ptsr-laboratoriy-v-abkhazii-1037535904.html

Матуа сообщила о стабильной работе ПЦР-лабораторий в Абхазии

Матуа сообщила о стабильной работе ПЦР-лабораторий в Абхазии

За минувшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 639 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 442 из них. 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T13:08+0300

2022-02-11T13:08+0300

2022-02-11T13:52+0300

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Несмотря на то, что количество обращений на проведение ПЦР-тестов за последние две недели значительно возросло, лаборатории Абхазии справились с работой, заявила помощник министра здравоохранения, заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ и член Оперштаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алиса Матуа во время пресс-конференции Минздрава. Советник министра здравоохранения подчеркнула, что основной задачей Минздрава было недопущение остановки работы лабораторий по причине болезни персонала, и этой цели удалось добиться. Общее число выявленных случаев COVID-19 в Абхазии за время пандемии достигло 48028 человек. Из них выздоровели 39512 пациентов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/minzdrav-rezkogo-uvelicheniya-tyazhelykh-sluchaev-covid-19-ne-proizoshlo-1037535374.html

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мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, абхазия