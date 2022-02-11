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Матуа сообщила о стабильной работе ПЦР-лабораторий в Абхазии
Матуа сообщила о стабильной работе ПЦР-лабораторий в Абхазии
За минувшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 639 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 442 из них. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T13:08+0300
2022-02-11T13:08+0300
2022-02-11T13:52+0300
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Несмотря на то, что количество обращений на проведение ПЦР-тестов за последние две недели значительно возросло, лаборатории Абхазии справились с работой, заявила помощник министра здравоохранения, заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ и член Оперштаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алиса Матуа во время пресс-конференции Минздрава. Советник министра здравоохранения подчеркнула, что основной задачей Минздрава было недопущение остановки работы лабораторий по причине болезни персонала, и этой цели удалось добиться. Общее число выявленных случаев COVID-19 в Абхазии за время пандемии достигло 48028 человек. Из них выздоровели 39512 пациентов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/minzdrav-rezkogo-uvelicheniya-tyazhelykh-sluchaev-covid-19-ne-proizoshlo-1037535374.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, абхазия
Матуа сообщила о стабильной работе ПЦР-лабораторий в Абхазии
13:08 11.02.2022 (обновлено: 13:52 11.02.2022) Подписаться на
За минувшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 639 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 442 из них.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Несмотря на то, что количество обращений на проведение ПЦР-тестов за последние две недели значительно возросло, лаборатории Абхазии справились с работой, заявила помощник министра здравоохранения, заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ и член Оперштаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алиса Матуа во время пресс-конференции Минздрава.
Матуа добавила, что работники лабораторий ежедневно проходят диагностику на наличие коронавирусной инфекции.
Советник министра здравоохранения подчеркнула, что основной задачей Минздрава было недопущение остановки работы лабораторий по причине болезни персонала, и этой цели удалось добиться.
Общее число выявленных случаев COVID-19 в Абхазии за время пандемии достигло 48028 человек. Из них выздоровели 39512 пациентов.