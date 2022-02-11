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Пожар произошел в многоэтажке Сухума из-за неправильной эксплуатации электроприборов
Пожар произошел в многоэтажке Сухума из-за неправильной эксплуатации электроприборов
Жилая квартира в Сухуме частично пострадала в результате пожара утром в пятницу, 11 февраля. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T11:06+0300
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Пожар произошел 11 февраля в многоэтажном доме на улице Красномаякской в Сухуме, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Сигнал о ЧП поступил в спасательное ведомство утром 11 февраля. Сотрудники столичного ПСО в составе одного спасательного и двух пожарных отделений выехали по экстренному вызову в 6:23 . Пожар в квартире был локализован и ликвидирован максимально быстро. Огонь повредил лоджию, жильцы не пострадали. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электроприборов, отметили в МЧС.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/blab-nazval-osnovnye-prichiny-pozharov-v-domakh-1037488332.html
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мчс абхазии, новости, пожар, сухум
Пожар произошел в многоэтажке Сухума из-за неправильной эксплуатации электроприборов
11:06 11.02.2022 (обновлено: 11:59 11.02.2022) Подписаться на
Жилая квартира в Сухуме частично пострадала в результате пожара утром в пятницу, 11 февраля.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik.
Пожар произошел 11 февраля в многоэтажном доме на улице Красномаякской в Сухуме, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
Сигнал о ЧП поступил в спасательное ведомство утром 11 февраля. Сотрудники столичного ПСО в составе одного спасательного и двух пожарных отделений выехали по экстренному вызову в 6:23 .
Пожар в квартире был локализован и ликвидирован максимально быстро. Огонь повредил лоджию, жильцы не пострадали. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электроприборов, отметили в МЧС.