https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/pozhar-proizoshel-v-mnogoetazhke-sukhuma-iz-za-nepravilnoy-ekspluatatsii-elektropriborov-1037533907.html

Пожар произошел в многоэтажке Сухума из-за неправильной эксплуатации электроприборов

Пожар произошел в многоэтажке Сухума из-за неправильной эксплуатации электроприборов

Жилая квартира в Сухуме частично пострадала в результате пожара утром в пятницу, 11 февраля. 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T11:06+0300

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Пожар произошел 11 февраля в многоэтажном доме на улице Красномаякской в Сухуме, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Сигнал о ЧП поступил в спасательное ведомство утром 11 февраля. Сотрудники столичного ПСО в составе одного спасательного и двух пожарных отделений выехали по экстренному вызову в 6:23 . Пожар в квартире был локализован и ликвидирован максимально быстро. Огонь повредил лоджию, жильцы не пострадали. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электроприборов, отметили в МЧС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/blab-nazval-osnovnye-prichiny-pozharov-v-domakh-1037488332.html

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