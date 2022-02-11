https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/predstavitel-abkhazii-v-pridnestrove-provel-vstrechi-s-parlamentariyami-1037544098.html
Представитель Абхазии в Приднестровье провел встречи с парламентариями
Представитель Абхазии в Приднестровье провел встречи с парламентариями
Республика Абхазия и Приднестровская Молдавская Республика признают суверенитет друг друга, официальное представительство Абхазии в ПМР было открыто в 2007... 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T18:33+0300
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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман провел ряд встреч в Верховном Совете (парламенте - прим. ред) Приднестровской Молдавской Республики, сообщается на сайте МИД Абхазии. Рабочая встреча Ватамана и председателя Верховного совета Александра Коршунова прошла с участием советника последнего по внешней политике Сергея Широкова, а также представителя Южной Осетии в Приднестровье Виталия Янковского.Ватаман отметил, что Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье связывают давние дружеские отношения и, несмотря на то, что из-за пандемии контактов стало меньше, выразил уверенность, что сотрудничество по линии законодательных и исполнительных органов власти продолжится и впредь.В этот же день в состоялась встреча Александра Ватамана с Галиной Антюфеевой, заместителем председателя Верховного Совета ПМР, председателем комитета по законодательству, правоохранительным органам, обороне, безопасности, миротворческой деятельности, защите прав и свобод граждан.На встрече стороны обсудили вопросы представляющие взаимный интерес, в том числе и предстоящие выборы в Народное Собрание Абхазии, обменялись мнениями по актуальным вопросам абхазо-приднестровской повестки сотрудничества с акцентом на взаимодействие с участием депутатского корпуса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/taniya-rasskazala-kak-mediatsentr-mid-vyvedet-abkhaziyu-v-mezhdunarodnoe-informatsionnoe-pole--1037516400.html
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новости, политика, мид абхазии, приднестровская молдавская республика
Представитель Абхазии в Приднестровье провел встречи с парламентариями
18:33 11.02.2022 (обновлено: 18:39 11.02.2022) Подписаться на
Республика Абхазия и Приднестровская Молдавская Республика признают суверенитет друг друга, официальное представительство Абхазии в ПМР было открыто в 2007 году.
СУХУМ, 11 фев - Sputnik.
Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман провел ряд встреч в Верховном Совете (парламенте - прим. ред) Приднестровской Молдавской Республики, сообщается на сайте
МИД Абхазии.
Рабочая встреча Ватамана и председателя Верховного совета Александра Коршунова прошла с участием советника последнего по внешней политике Сергея Широкова, а также представителя Южной Осетии в Приднестровье Виталия Янковского.
Ватаман отметил, что Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье связывают давние дружеские отношения и, несмотря на то, что из-за пандемии контактов стало меньше, выразил уверенность, что сотрудничество по линии законодательных и исполнительных органов власти продолжится и впредь.
В этот же день в состоялась встреча Александра Ватамана с Галиной Антюфеевой, заместителем председателя Верховного Совета ПМР, председателем комитета по законодательству, правоохранительным органам, обороне, безопасности, миротворческой деятельности, защите прав и свобод граждан.
На встрече стороны обсудили вопросы представляющие взаимный интерес, в том числе и предстоящие выборы в Народное Собрание Абхазии, обменялись мнениями по актуальным вопросам абхазо-приднестровской повестки сотрудничества с акцентом на взаимодействие с участием депутатского корпуса.