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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 февраля
Погоду Черноморского побережья Абхазии в выходные будет определять североатлантический антициклон. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T16:10+0300
2022-02-11T16:10+0300
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу без осадков, в воскресенье из-за прохождения холодного атмосферного фронта местами, преимущественно в предгорных и горных районах, слабый дождь с мокрым снегом, в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер от слабого до умеренного, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды от умеренного до значительного, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, новости, климат
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 февраля
16:10 11.02.2022 (обновлено: 16:36 11.02.2022) Подписаться на
Погоду Черноморского побережья Абхазии в выходные будет определять североатлантический антициклон.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу без осадков, в воскресенье из-за прохождения холодного атмосферного фронта местами, преимущественно в предгорных и горных районах, слабый дождь с мокрым снегом, в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер от слабого до умеренного, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды от умеренного до значительного, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.