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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 февраля

Погоду Черноморского побережья Абхазии в выходные будет определять североатлантический антициклон. 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T16:10+0300

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу без осадков, в воскресенье из-за прохождения холодного атмосферного фронта местами, преимущественно в предгорных и горных районах, слабый дождь с мокрым снегом, в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер от слабого до умеренного, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды от умеренного до значительного, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, климат