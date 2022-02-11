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Роспотребнадзор передал Абхазии 50 тысяч ПЦР-тестов
Роспотребнадзор передал Абхазии 50 тысяч ПЦР-тестов
За все время пандемии COVID-19 в Абхазии вирус выявили у 48028 человек, выздоровели 39512 из них. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T15:55+0300
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2022-02-11T15:55+0300
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Роспотребнадзор предал Министерству здравоохранения Абхазии 50 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции, сообщила заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ и член Оперштаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алиса Матуа на пресс-конференции Минздрава в пятницу. Она подчеркнула, что на момент пиковых нагрузок лаборатории Абхазии оказались готовы к увеличению количества обращений.При этом, министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что многие сотрудники СЭС Сухума сами заразились коронавирусом, из-за чего Минздрав был вынужден перераспределить нагрузку на другие центры. За минувшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 639 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 442 из них.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/matua-soobschila-o-stabilnoy-rabote-ptsr-laboratoriy-v-abkhazii-1037535904.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, новости
Роспотребнадзор передал Абхазии 50 тысяч ПЦР-тестов
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За все время пандемии COVID-19 в Абхазии вирус выявили у 48028 человек, выздоровели 39512 из них.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Роспотребнадзор предал Министерству здравоохранения Абхазии 50 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции, сообщила заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ и член Оперштаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алиса Матуа на пресс-конференции Минздрава в пятницу.
Она подчеркнула, что на момент пиковых нагрузок лаборатории Абхазии оказались готовы к увеличению количества обращений.
"Сейчас недостатка в реагентах, к счастью, нет", – отметила специалист.
При этом, министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что многие сотрудники СЭС Сухума сами заразились коронавирусом, из-за чего Минздрав был вынужден перераспределить нагрузку на другие центры.
За минувшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 639 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 442 из них.