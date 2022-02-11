https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/rospotrebnadzor-peredal-abkhazii-50-tysyach-ptsr-testov-1037541214.html

Роспотребнадзор передал Абхазии 50 тысяч ПЦР-тестов

Роспотребнадзор передал Абхазии 50 тысяч ПЦР-тестов

За все время пандемии COVID-19 в Абхазии вирус выявили у 48028 человек, выздоровели 39512 из них. 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T15:55+0300

2022-02-11T15:55+0300

2022-02-11T15:55+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/19/1037291434_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9f8c0656e3b15b8fb7c26e5bad554ccb.jpg

СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Роспотребнадзор предал Министерству здравоохранения Абхазии 50 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции, сообщила заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ и член Оперштаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алиса Матуа на пресс-конференции Минздрава в пятницу. Она подчеркнула, что на момент пиковых нагрузок лаборатории Абхазии оказались готовы к увеличению количества обращений.При этом, министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что многие сотрудники СЭС Сухума сами заразились коронавирусом, из-за чего Минздрав был вынужден перераспределить нагрузку на другие центры. За минувшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 639 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 442 из них.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/matua-soobschila-o-stabilnoy-rabote-ptsr-laboratoriy-v-abkhazii-1037535904.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, новости