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Школы Сухумского района останутся на карантине до 21 февраля
Школы Сухумского района останутся на карантине до 21 февраля
Распоряжением администрации Сухумского района школы были закрыты на карантин 2 февраля. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T19:14+0300
2022-02-11T19:14+0300
2022-02-11T19:14+0300
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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Глава администрации Сухумского района Алхас Читанава подписал распоряжение о продлении ограничительных мер в средних общеобразовательных учреждениях, сообщает сайт администрации района.Ограничения связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике и увеличением количества заболевших COVID-19, в том числе и среди преподавателей и школьников.Во время карантина заработная плата учителей и работников школ выплачивается в полном объеме.Ранее сообщалось о продлении карантина в столичных школах и детских садах, а также в образовательных учреждениях Гагрского и Гудаутского районов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/karantin-v-shkolakh-i-detskikh-sadakh-gagrskogo-rayona-prodlili-esche-na-nedelyu-1037540850.html
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новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, карантин
Школы Сухумского района останутся на карантине до 21 февраля
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Распоряжением администрации Сухумского района школы были закрыты на карантин 2 февраля.
СУХУМ, 11 фев - Sputnik.
Глава администрации Сухумского района Алхас Читанава подписал распоряжение о продлении ограничительных мер в средних общеобразовательных учреждениях, сообщает сайт
администрации района.
Карантин в школах продлен с 14 по 21 февраля 2022 года.
Ограничения связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике и увеличением количества заболевших COVID-19, в том числе и среди преподавателей и школьников.
Во время карантина заработная плата учителей и работников школ выплачивается в полном объеме.
Ранее сообщалось о продлении карантина в столичных школах и детских садах, а также в образовательных учреждениях Гагрского и Гудаутского районов.