https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/shkoly-sukhumskogo-rayona-ostanutsya-na-karantine-do-21-fevralya-1037544540.html

Школы Сухумского района останутся на карантине до 21 февраля

Школы Сухумского района останутся на карантине до 21 февраля

Распоряжением администрации Сухумского района школы были закрыты на карантин 2 февраля. 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T19:14+0300

2022-02-11T19:14+0300

2022-02-11T19:14+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

карантин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0b/1037544514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7c4b96b3fbd83a5054711a5fc3c7bd7f.jpg

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Глава администрации Сухумского района Алхас Читанава подписал распоряжение о продлении ограничительных мер в средних общеобразовательных учреждениях, сообщает сайт администрации района.Ограничения связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике и увеличением количества заболевших COVID-19, в том числе и среди преподавателей и школьников.Во время карантина заработная плата учителей и работников школ выплачивается в полном объеме.Ранее сообщалось о продлении карантина в столичных школах и детских садах, а также в образовательных учреждениях Гагрского и Гудаутского районов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/karantin-v-shkolakh-i-detskikh-sadakh-gagrskogo-rayona-prodlili-esche-na-nedelyu-1037540850.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, карантин