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Карантин в школах и детских садах Гагрского района продлили еще на неделю

Карантин в школах и детских садах Гагрского района продлили еще на неделю

Согласно предыдущим распоряжениям, работа образовательных учреждений должна была начаться 14 февраля. 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T15:36+0300

2022-02-11T15:36+0300

2022-02-11T15:52+0300

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш подписал распоряжение о продлении ограничительных мер для школьных и дошкольных учреждений, сообщается на официальной странице курорта в Facebook.До этой даты образовательные учреждения работать не будут. Карантин продлен вследствие ухудшения эпидемиологической обстановки в республике, из-за распространения нового суперзаразного омикрон-штамма коронавируса.Ранее карантин в образовательных учреждениях продлили в Сухуме и Гудаутском районе. В общей сложности школы в Абхазии остаются закрытыми с конца января.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/minzdrav-rezkogo-uvelicheniya-tyazhelykh-sluchaev-covid-19-ne-proizoshlo-1037535374.html

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гагра, новости, карантин, мировая пандемия коронавируса covid-19