https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/karantin-v-shkolakh-i-detskikh-sadakh-gagrskogo-rayona-prodlili-esche-na-nedelyu-1037540850.html
Карантин в школах и детских садах Гагрского района продлили еще на неделю
Карантин в школах и детских садах Гагрского района продлили еще на неделю
Согласно предыдущим распоряжениям, работа образовательных учреждений должна была начаться 14 февраля. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T15:36+0300
2022-02-11T15:36+0300
2022-02-11T15:52+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
гагра
новости
карантин
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/11/1032433737_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_5213b30ac9775adffba0ab35aaf5aa8d.jpg
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш подписал распоряжение о продлении ограничительных мер для школьных и дошкольных учреждений, сообщается на официальной странице курорта в Facebook.До этой даты образовательные учреждения работать не будут. Карантин продлен вследствие ухудшения эпидемиологической обстановки в республике, из-за распространения нового суперзаразного омикрон-штамма коронавируса.Ранее карантин в образовательных учреждениях продлили в Сухуме и Гудаутском районе. В общей сложности школы в Абхазии остаются закрытыми с конца января.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/minzdrav-rezkogo-uvelicheniya-tyazhelykh-sluchaev-covid-19-ne-proizoshlo-1037535374.html
гагра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/11/1032433737_289:0:2600:1733_1920x0_80_0_0_9ffb710518af1edfbc81a54d7909a202.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гагра, новости, карантин, мировая пандемия коронавируса covid-19
Карантин в школах и детских садах Гагрского района продлили еще на неделю
15:36 11.02.2022 (обновлено: 15:52 11.02.2022) Подписаться на
Согласно предыдущим распоряжениям, работа образовательных учреждений должна была начаться 14 февраля.
СУХУМ, 11 фев – Sputnik.
Глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш подписал распоряжение о продлении ограничительных мер для школьных и дошкольных учреждений, сообщается
на официальной странице курорта в Facebook.
Согласно распоряжению, карантин в Гагрском районе продлен до 21 февраля 2022 года.
До этой даты образовательные учреждения работать не будут.
Карантин продлен вследствие ухудшения эпидемиологической обстановки в республике, из-за распространения нового суперзаразного омикрон-штамма коронавируса.
Ранее карантин в образовательных учреждениях продлили в Сухуме
и Гудаутском районе
. В общей сложности школы в Абхазии остаются закрытыми с конца января.