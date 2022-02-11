https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/v-gudautskom-rayone-prodlili-karantin-v-shkolakh-i-detsadakh-1037531282.html
В Гудаутском районе продлили карантин в школах и детсадах
В Гудаутском районе продлили карантин в школах и детсадах
Средние и дошкольные образовательные учреждения Гудаутского района остаются на карантине с 31 января. 11.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-11T08:45+0300
2022-02-11T08:45+0300
2022-02-11T08:54+0300
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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. В школах и детсадах Гудаутского района продлен карантин до 18 февраля, об этом распорядился глава Администрации района Баграт Боджгуа.Мера принята из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в целях предотвращения дальнейшего роста заболеваемости.Средние и дошкольные образовательные учреждения Гудаутского района закрыты с 31 января.Накануне карантин был продлен до 18 февраля и в Сухуме. Школьники в других районах Абхазии тоже на карантине с 27 января.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/prodlen-karantin-v-shkolakh-i-detsadakh-sukhuma-1037511769.html
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школы, детские сады, новости, образование, абхазия, гудаутский район
В Гудаутском районе продлили карантин в школах и детсадах
08:45 11.02.2022 (обновлено: 08:54 11.02.2022) Подписаться на
Средние и дошкольные образовательные учреждения Гудаутского района остаются на карантине с 31 января.
СУХУМ, 11 фев - Sputnik.
В школах и детсадах Гудаутского района продлен карантин до 18 февраля, об этом распорядился
глава Администрации района Баграт Боджгуа.
Мера принята из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в целях предотвращения дальнейшего роста заболеваемости.
Средние и дошкольные образовательные учреждения Гудаутского района закрыты с 31 января.
Накануне карантин был продлен до 18 февраля и в Сухуме. Школьники в других районах Абхазии тоже на карантине с 27 января.