https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/asteroid-razmerom-s-chetyre-eyfelevy-bashni-priblizhaetsya-k-zemle-1037557492.html
Астероид размером с четыре Эйфелевы башни приближается к Земле
Астероид размером с четыре Эйфелевы башни приближается к Земле
Ученые квалифицируют астероид как потенциально опасный, но столкновения с Землей не будет. 12.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-12T18:30+0300
2022-02-12T18:30+0300
2022-02-12T18:30+0300
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Астероид в четыре раза крупнее Эйфелевой башни приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта, сообщает "Роскосмос" в своем Telegram-канале."К Земле приближается крупный астероид 138971 (2001 CB21). Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в 4 раза выше Эйфелевой башни… астероид пролетит вблизи планеты 4 марта", - сказано в сообщении. "Роскосмос" также показал анимацию его пролета, сделанную сотрудниками института прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук благодаря телескопу на Алтае.Максимальное сближение небесного тела с Землей будет на расстоянии 4,8 миллиона километров, что исключает вероятность столкновения. Это расстояние превышает 10 расстояний между Землей и Луной.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/nasa-kilometrovyy-asteroid-priblizitsya-k-zemle-1037142319.html
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астероиды, космос, в мире, ученые
Астероид размером с четыре Эйфелевы башни приближается к Земле
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Ученые квалифицируют астероид как потенциально опасный, но столкновения с Землей не будет.
СУХУМ, 12 фев - Sputnik.
Астероид в четыре раза крупнее Эйфелевой башни приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта, сообщает
"Роскосмос" в своем Telegram-канале.
"К Земле приближается крупный астероид 138971 (2001 CB21). Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в 4 раза выше Эйфелевой башни… астероид пролетит вблизи планеты 4 марта", - сказано в сообщении.
"Роскосмос" также показал анимацию его пролета, сделанную сотрудниками института прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук благодаря телескопу на Алтае.
Максимальное сближение небесного тела с Землей будет на расстоянии 4,8 миллиона километров, что исключает вероятность столкновения. Это расстояние превышает 10 расстояний между Землей и Луной.