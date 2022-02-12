https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/asteroid-razmerom-s-chetyre-eyfelevy-bashni-priblizhaetsya-k-zemle-1037557492.html

Астероид размером с четыре Эйфелевы башни приближается к Земле

Астероид размером с четыре Эйфелевы башни приближается к Земле

Ученые квалифицируют астероид как потенциально опасный, но столкновения с Землей не будет. 12.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-12T18:30+0300

2022-02-12T18:30+0300

2022-02-12T18:30+0300

астероиды

космос

в мире

ученые

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Астероид в четыре раза крупнее Эйфелевой башни приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта, сообщает "Роскосмос" в своем Telegram-канале."К Земле приближается крупный астероид 138971 (2001 CB21). Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в 4 раза выше Эйфелевой башни… астероид пролетит вблизи планеты 4 марта", - сказано в сообщении. "Роскосмос" также показал анимацию его пролета, сделанную сотрудниками института прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук благодаря телескопу на Алтае.Максимальное сближение небесного тела с Землей будет на расстоянии 4,8 миллиона километров, что исключает вероятность столкновения. Это расстояние превышает 10 расстояний между Землей и Луной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/nasa-kilometrovyy-asteroid-priblizitsya-k-zemle-1037142319.html

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астероиды, космос, в мире, ученые