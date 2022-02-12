https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/chislo-novykh-sluchaev-covid-v-rossii-prevysilo-200-tysyach-1037555030.html

Число новых случаев COVID в России превысило 200 тысяч

Число новых случаев COVID в России превысило 200 тысяч

Выздоровело за сутки 112 658 человек, или на 0,4% больше в сравнении с 11 февраля 2022 года. 12.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-12T14:40+0300

2022-02-12T14:40+0300

2022-02-12T14:40+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

в мире

вакцинация

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/1c/1032727464_0:124:3201:1924_1920x0_80_0_0_4099fe7ade5bd08e81040cb0b49d9c34.jpg

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. За сутки в России выявлено 203 766 случаев COVID-19, скончались 729 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Российские врачи госпитализировали за сутки 18 597 человек, количество госпитализированных уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,55%.Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 84 регионах страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/virusolog-opisal-evolyutsiyu-koronavirusa-do-i-posle-omikrona-1037459979.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, в мире, вакцинация, россия