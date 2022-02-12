https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/chislo-novykh-sluchaev-covid-v-rossii-prevysilo-200-tysyach-1037555030.html
Число новых случаев COVID в России превысило 200 тысяч
Число новых случаев COVID в России превысило 200 тысяч
Выздоровело за сутки 112 658 человек, или на 0,4% больше в сравнении с 11 февраля 2022 года. 12.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-12T14:40+0300
2022-02-12T14:40+0300
2022-02-12T14:40+0300
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. За сутки в России выявлено 203 766 случаев COVID-19, скончались 729 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Российские врачи госпитализировали за сутки 18 597 человек, количество госпитализированных уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,55%.Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 84 регионах страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/virusolog-opisal-evolyutsiyu-koronavirusa-do-i-posle-omikrona-1037459979.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, в мире, вакцинация, россия
Число новых случаев COVID в России превысило 200 тысяч
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Выздоровело за сутки 112 658 человек, или на 0,4% больше в сравнении с 11 февраля 2022 года.
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. За сутки в России выявлено 203 766 случаев COVID-19, скончались 729 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Российские врачи госпитализировали за сутки 18 597 человек, количество госпитализированных уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,55%.
Московская область — 9 146
Красноярский край — 8 192
Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 84 регионах страны.