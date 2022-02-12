https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/diagnoz-covid-19-podtverzhden-esche-u-386-chelovek-v-abkhazii-1037559356.html

Диагноз COVID-19 подтвержден еще у 386 человек в Абхазии

Диагноз COVID-19 подтвержден еще у 386 человек в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 48808 человек. Зарегистрировано 617 летальных случаев. Выздоровели 40043... 12.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-12T23:52+0300

2022-02-12T23:52+0300

2022-02-13T00:00+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 386 человек из 713 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 85 пациентов, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 15 ,в Гагрской ЦРБ – 22, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 11 пациентов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/virusolog-opisal-evolyutsiyu-koronavirusa-do-i-posle-omikrona-1037459979.html

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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина