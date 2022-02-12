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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/diagnoz-covid-19-podtverzhden-esche-u-386-chelovek-v-abkhazii-1037559356.html
Диагноз COVID-19 подтвержден еще у 386 человек в Абхазии
Диагноз COVID-19 подтвержден еще у 386 человек в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 48808 человек. Зарегистрировано 617 летальных случаев. Выздоровели 40043... 12.02.2022, Sputnik Абхазия
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ситуация с коронавирусом в абхазии
абхазия
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 386 человек из 713 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 85 пациентов, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 15 ,в Гагрской ЦРБ – 22, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 11 пациентов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/virusolog-opisal-evolyutsiyu-koronavirusa-do-i-posle-omikrona-1037459979.html
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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина

Диагноз COVID-19 подтвержден еще у 386 человек в Абхазии

23:52 12.02.2022 (обновлено: 00:00 13.02.2022)
© Sputnik / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных Covid-19
Госпиталь для лечения больных Covid-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 12.02.2022
© Sputnik / Георгий Зимарев
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 48808 человек. Зарегистрировано 617 летальных случаев. Выздоровели 40043 человека.
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 386 человек из 713 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Вакцинация от коронавируса в Волгограде - Sputnik Абхазия, 1920, 07.02.2022
Вирусолог описал эволюцию коронавируса до и после "омикрона"
7 февраля, 08:45
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 85 пациентов, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.
© Sputnik / Томас Тхайцук Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 13.02.2022
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 15 ,в Гагрской ЦРБ – 22, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 11 пациентов.
В Абхазии
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