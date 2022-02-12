https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/ekspert-rasskazal-stoit-li-seychas-prodavat-dollar-1037552536.html

Эксперт рассказал, стоит ли сейчас продавать доллар

Эксперт рассказал, стоит ли сейчас продавать доллар

Доллар начал укрепление своих позиций из-за ястребиной политики ФРС США и постепенного выкачивания регулятором денежной массы с рынка. 12.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-12T10:25+0300

2022-02-12T10:25+0300

2022-02-12T10:25+0300

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Продать доллары стоит в случае смены тренда курса рубля, однако пока этого не произошло, заявил агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган."Статистика по динамике курса рубля по отношению к доллару за все время существования новой России неутешительна", — отметил специалист.Только со старта пандемии рубль подешевел более, чем на четверть. И пока предпосылок разворота тренда нет, полагает он.Несмотря на сильную нефть и жесткую политику Банка России, которые играют на пользу рубля, есть и негатив для российской валюты: геополитика и укрепление доллара на фоне ястребиной политики ФРС. Кроме того, по его словам, нельзя точно сказать, что сейчас будет сильнее – инфляция или девальвация рубля, поскольку помимо нефти в пользу рубля должна играть и высокая ключевая ставка Центробанка.Поэтому рассчитывать на рост рубля не приходится, максимум до уровня в 70 рублей за доллар, но не ниже, считает Коган.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/neft-na-maksimume-vyrastet-li-sledom-i-rubl-1037492305.html

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экономика, валюта, доллары, рубль, в мире