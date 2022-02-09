https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/neft-na-maksimume-vyrastet-li-sledom-i-rubl-1037492305.html

Нефть на максимуме: вырастет ли следом и рубль

Нефть на максимуме: вырастет ли следом и рубль

Мировые котировки черного золота повышаются. 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T09:45+0300

2022-02-09T09:45+0300

2022-02-09T10:10+0300

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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. На росте котировок нефти сказывается ограниченное предложение, а прежде всего — геополитическая напряженность. Однако рубль укрепляется незначительно. О нефтяных перспективах национальной валюты — в материале Ирины Бадмаевой для РИА Новости.Пошла в ростВ минувшую пятницу европейская марка Brent подорожала до 93 долларов за баррель — семилетний максимум. В начале недели произошла коррекция, но незначительная.Мировая экономика постепенно восстанавливается. Производство и потребление увеличиваются. К тому же нефтепродукты стали использовать чаще из-за дефицита угля и природного газа.При этом на рынке сырья недостаточно. Второго февраля министры стран ОПЕК+ отказались ускорять подъем квот. Сохранили прежний темп: каждый месяц — плюс 400 тысяч баррелей в сутки. Добычу понемногу наращивают с августа. Действующие жесткие ограничения нивелируют сокращение производства из-за пандемии.Но особенно влияют геополитические риски. Все опасаются вооруженного конфликта России и Украины. "К тому же не стоит забывать про санкции. Нефти по-прежнему не хватает. Проблема сохранится в ближайшие месяцы", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Российская Urals достигла 95 долларов — впервые с сентября 2014-го. "В США ее активно потребляют взамен венесуэльской, которая под эмбарго. Поставки растут", — отмечает основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.Есть и другие факторы. Дело в том, что в ОПЕК+ не все выбирают установленные лимиты. "Технологически и экономически сложно оперативно повысить добычу на ранее законсервированных в коронакризис месторождениях", — поясняет Марк Гойхман.Геополитические качелиИзменить ситуацию может ужесточение финансово-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и других ведущих центральных банков. Ограничение денежной массы и увеличение процентных ставок снижают спрос.Но этого все же недостаточно. Поэтому, скорее всего, в 2022-м Brent доберется до ста долларов, а то и выше, предсказывает Гойхман.У Федора Сидорова другое мнение. "Подорожание энергоносителей уже ускорило инфляцию, страдает потребитель. Предпринимаемые центробанками меры надолго оставят цены в диапазоне 75-90 долларов", — полагает он.Россия в выгодном положении. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Динамика позитивна для национальной валюты и фондовых индексов. Выручка и прибыль экспортеров увеличатся, а значит, вырастут и поступления в казну.Однако бюджетное правило нивелирует воздействие на курс рубля. На нефтегазовые доходы от цен выше значения, заложенного в бюджете, покупают валюту. Эти средства размещают в Фонде национального благосостояния, который в кризис играет роль финансовой подушки.Например, Минфин с 7 февраля по 4 марта выделит на иностранные деньги и золото 634,7 миллиарда рублей — чуть меньше, чем в январе. При этом общий февральский показатель будет рекордным за всю историю таких операций.Экспорт нефти в прошлом году в стоимостном выражении увеличился почти на 52 процента — до 110,12 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы. Хотя в тоннах получилось на четыре процента меньше — около 230 миллионов, из-за квот ОПЕК+.Но на валютном рынке тоже отражается сложная геополитическая ситуация. Нерезиденты продают российские акции и облигации, конвертируют рубли в валюту.Еще один тревожный момент: к концу марта финансисты ждут решения ФРС США — повысит ли регулятор ставку. Его примеру могут последовать и другие центральные банки. Тогда деньги нерезидентов быстро перекочуют с развивающихся рынков на развитые — и национальные валюты ослабеют.

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нефть, рубль, в мире, экономика, россия, аналитика