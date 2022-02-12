https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/lavrov-zayavil-o-nedopustimosti-narusheniy-obyazatelstv-po-bezopasnosti--1037555842.html

Лавров заявил о недопустимости нарушений обязательств по безопасности

Лавров заявил о недопустимости нарушений обязательств по безопасности

В субботу 12 февраля между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялся телефонный разговор. 12.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-12T16:05+0300

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу напомнил о недопустимости действий, нарушающих обязательства по неделимости безопасности в Евро-Атлантике, пишет РИА Новости.Лавров также заявил, что реакция Запада на проекты документов по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения."Как отметил глава российского МИД, реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей", - говорится в сообщении МИД.В документе МИД по итогам разговора также отмечается, что "главы внешнеполитических ведомств затронули также некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений". В нем не уточняется, какие именно вопросы двусторонней повестки дня были обсуждены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/lavrov-vyrazil-trevogu-iz-za-pozitsii-stran-nato-po-nedelimosti-bezopasnosti-1037386858.html

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мид рф, сергей лавров, тони блинкен, россия, сша