https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/novye-metody-opredeleniya-lavinoopasnykh-mest-nachali-primenyat-v-ritsinskom-parke-1037557634.html
Новые методы определения лавиноопасных мест начали применять в Рицинском парке
Новые методы определения лавиноопасных мест начали применять в Рицинском парке
Рицинский национальный парк из-за аномальных снегопадов был закрыт для посещения в общей сложности на семь дней с начала зимы. 12.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-12T19:35+0300
2022-02-12T19:35+0300
2022-02-12T19:35+0300
в абхазии
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
лавина
снег
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Новые методы определения лавиноопасных участков стали применять в Рицинском национальном парке, рассказал в эфире радио Sputnik научный сотрудник объекта Тимур Тванба.Тванба добавил, что в послевоенной Абхазии такие методы на территории Рицинского парка не применялись.Из-за близости моря и главного Кавказского хребта в горах Абхазии выпадает большое количество снега, что уже говорит о риске лавинообразования. Еще два фактора, которые могут повлиять на лавинообразование - сильный ветер, переносит снег с места на место, и температуры воздуха, уточнил Тванба."Теплые ночи и дождь – это самые сильные "звонки" о том, что лавины однозначно сойдут, как недавно это произошло на Голубом озере", - сказал он.Научный сотрудник Рицинского парка уверен, что для более точного отслеживания лавиноопасных участков и условий, при которых это происходит, нужно установить небольшие климатические станции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/rekordnoe-chislo-lavinoopasnykh-uchastkov-obrazovalos-v-ritsinskom-parke-zimoy-1037519216.html
озеро рица
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озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), лавина, снег, абхазия
Новые методы определения лавиноопасных мест начали применять в Рицинском парке
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Рицинский национальный парк из-за аномальных снегопадов был закрыт для посещения в общей сложности на семь дней с начала зимы.
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Новые методы определения лавиноопасных участков стали применять в Рицинском национальном парке, рассказал в эфире радио Sputnik научный сотрудник объекта Тимур Тванба.
"В этом году я поставил сеть снегомерных реек до перевала Пыв и Чха. Каждые сто метров от Ацитукского хребта стоят эти снежные рейки и я отслеживаю с помощью них толщину снега. Также копаю снежные ямы, где я под лупой, при помощи термометра и рулеткой изучаю кристаллы снега, ищу слабые слои, которые могут сойти", - отметил он.
Тванба добавил, что в послевоенной Абхазии такие методы на территории Рицинского парка не применялись.
Из-за близости моря и главного Кавказского хребта в горах Абхазии выпадает большое количество снега, что уже говорит о риске лавинообразования. Еще два фактора, которые могут повлиять на лавинообразование - сильный ветер, переносит снег с места на место, и температуры воздуха, уточнил Тванба.
"Теплые ночи и дождь – это самые сильные "звонки" о том, что лавины однозначно сойдут, как недавно это произошло на Голубом озере", - сказал он.
Научный сотрудник Рицинского парка уверен, что для более точного отслеживания лавиноопасных участков и условий, при которых это происходит, нужно установить небольшие климатические станции.