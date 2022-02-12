https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/novye-metody-opredeleniya-lavinoopasnykh-mest-nachali-primenyat-v-ritsinskom-parke-1037557634.html

Новые методы определения лавиноопасных мест начали применять в Рицинском парке

Новые методы определения лавиноопасных мест начали применять в Рицинском парке

Рицинский национальный парк из-за аномальных снегопадов был закрыт для посещения в общей сложности на семь дней с начала зимы. 12.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-12T19:35+0300

2022-02-12T19:35+0300

2022-02-12T19:35+0300

в абхазии

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

лавина

снег

абхазия

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Новые методы определения лавиноопасных участков стали применять в Рицинском национальном парке, рассказал в эфире радио Sputnik научный сотрудник объекта Тимур Тванба.Тванба добавил, что в послевоенной Абхазии такие методы на территории Рицинского парка не применялись.Из-за близости моря и главного Кавказского хребта в горах Абхазии выпадает большое количество снега, что уже говорит о риске лавинообразования. Еще два фактора, которые могут повлиять на лавинообразование - сильный ветер, переносит снег с места на место, и температуры воздуха, уточнил Тванба."Теплые ночи и дождь – это самые сильные "звонки" о том, что лавины однозначно сойдут, как недавно это произошло на Голубом озере", - сказал он.Научный сотрудник Рицинского парка уверен, что для более точного отслеживания лавиноопасных участков и условий, при которых это происходит, нужно установить небольшие климатические станции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/rekordnoe-chislo-lavinoopasnykh-uchastkov-obrazovalos-v-ritsinskom-parke-zimoy-1037519216.html

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), лавина, снег, абхазия