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Рекордное число лавиноопасных участков образовалось в Рицинском парке зимой
Рекордное число лавиноопасных участков образовалось в Рицинском парке зимой
Проезд в Рицинский Национальный парк с наступлением зимних похолоданий закрывали в общей сложности на семь дней. 10.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-10T16:38+0300
2022-02-10T16:38+0300
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Около десяти лавиноопасных участков образовалось по дороге к озеру Рица за последние месяцы, рассказал директор Рицинского национального парка Адамур Багателия.С начала зимы проезд на территорию Рицинского парка из-за погодных условий закрывали в общей сложности на семь дней, 10 февраля проезд в парк закрыли в связи с работами по очистке дороги от лавин.По словам Багателия, путь к озеру расчищают снегоуборочная машина, трактор и бульдозер. Завершить работы планируют к 11 февраля. При этом Багателия подчеркнул, что это не нарушило планы и задачи, которые ставит перед собой руководство парка.Обильные осадки привели к тому, что на поверхности Рицы образовался слой из снега, который может заледенеть, если температура воздуха опустится еще ниже."Снег над озером не тает. Оно еще полностью не замерзло, но находится на стадии замерзания. Будем наблюдать. Явление, когда в озере образовывается кромка льда – очень редкое. Если не ошибаюсь, последний раз такое было около семи-восьми лет назад", – сказал Багателия.Обледенение поверхности озера ничему не мешает, уточнил Багателия и добавил, что инспекторы объекта будут следить за соблюдением мер безопасности посетителями парка.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/bolshoy-sneg-na-ritse-zimnyaya-romantika-i-ee-tseniteli-1037454268.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20200207/Ritsa-zamerzla-polzovateli-sotssetey-delyatsya-fotografiyami-redkogo-yavleniya-1029406366.html
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озеро рица, новости, погода в абхазии, снег, лавины
Рекордное число лавиноопасных участков образовалось в Рицинском парке зимой
16:38 10.02.2022 (обновлено: 17:39 10.02.2022) Подписаться на
Проезд в Рицинский Национальный парк с наступлением зимних похолоданий закрывали в общей сложности на семь дней.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Около десяти лавиноопасных участков образовалось по дороге к озеру Рица за последние месяцы, рассказал директор Рицинского национального парка Адамур Багателия.
"Они даже появились там, где их никогда не было, что говорит об аномально снежной зиме. Объем осадков большой, снег тяжелый. За такой короткий период очень много осадков. Сейчас поднимаемся на автомобилях к Рице между двумя стенами из снега", – отметил он.
С начала зимы проезд на территорию Рицинского парка из-за погодных условий закрывали в общей сложности на семь дней, 10 февраля проезд в парк закрыли в связи с работами по очистке дороги от лавин.
По словам Багателия, путь к озеру расчищают снегоуборочная машина, трактор и бульдозер. Завершить работы планируют к 11 февраля.
За те семь дней, что парк не работал, уточнил он, объект недополучил около полумиллиона рублей.
При этом Багателия подчеркнул, что это не нарушило планы и задачи, которые ставит перед собой руководство парка.
Обильные осадки привели к тому, что на поверхности Рицы образовался слой из снега, который может заледенеть, если температура воздуха опустится еще ниже.
"Снег над озером не тает. Оно еще полностью не замерзло, но находится на стадии замерзания. Будем наблюдать. Явление, когда в озере образовывается кромка льда – очень редкое. Если не ошибаюсь, последний раз такое было около семи-восьми лет назад", – сказал Багателия.
Обледенение поверхности озера ничему не мешает, уточнил Багателия и добавил, что инспекторы объекта будут следить за соблюдением мер безопасности посетителями парка.