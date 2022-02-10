https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/rekordnoe-chislo-lavinoopasnykh-uchastkov-obrazovalos-v-ritsinskom-parke-zimoy-1037519216.html

Рекордное число лавиноопасных участков образовалось в Рицинском парке зимой

Рекордное число лавиноопасных участков образовалось в Рицинском парке зимой

Проезд в Рицинский Национальный парк с наступлением зимних похолоданий закрывали в общей сложности на семь дней. 10.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-10T16:38+0300

2022-02-10T16:38+0300

2022-02-10T17:39+0300

в абхазии

озеро рица

новости

погода в абхазии

снег

лавины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/19/1032081239_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_ff5f27b89b4c6c5036d77e5877d508e3.jpg

СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Около десяти лавиноопасных участков образовалось по дороге к озеру Рица за последние месяцы, рассказал директор Рицинского национального парка Адамур Багателия.С начала зимы проезд на территорию Рицинского парка из-за погодных условий закрывали в общей сложности на семь дней, 10 февраля проезд в парк закрыли в связи с работами по очистке дороги от лавин.По словам Багателия, путь к озеру расчищают снегоуборочная машина, трактор и бульдозер. Завершить работы планируют к 11 февраля. При этом Багателия подчеркнул, что это не нарушило планы и задачи, которые ставит перед собой руководство парка.Обильные осадки привели к тому, что на поверхности Рицы образовался слой из снега, который может заледенеть, если температура воздуха опустится еще ниже."Снег над озером не тает. Оно еще полностью не замерзло, но находится на стадии замерзания. Будем наблюдать. Явление, когда в озере образовывается кромка льда – очень редкое. Если не ошибаюсь, последний раз такое было около семи-восьми лет назад", – сказал Багателия.Обледенение поверхности озера ничему не мешает, уточнил Багателия и добавил, что инспекторы объекта будут следить за соблюдением мер безопасности посетителями парка.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/bolshoy-sneg-na-ritse-zimnyaya-romantika-i-ee-tseniteli-1037454268.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200207/Ritsa-zamerzla-polzovateli-sotssetey-delyatsya-fotografiyami-redkogo-yavleniya-1029406366.html

озеро рица

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

озеро рица, новости, погода в абхазии, снег, лавины