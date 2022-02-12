https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/pogib-voditel-popavshiy-v-avariyu-v-gudaute-1037553630.html

Погиб водитель, попавший в аварию в Гудауте

Погиб водитель, попавший в аварию в Гудауте

Ранее МЧС Абхазии сообщило об аварии в Гудауте, в результате которой водитель был доставлен в больницу. 12.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-12T12:15+0300

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2022-02-12T12:19+0300

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гудаута

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Житель села Дружба Ахра Цвижба погиб в результате аварии, которая произошла ночью 11 февраля, сообщил корреспондент Sputnik Бадри Есиава, сосед погибшего."Обстоятельства происшествия мне неизвестны. Ахра после ДТП был доставлен в Гудаутскую больницу, но спасти его не удалось. Мы с ним были знакомы с детства. Он был воспитанным парнем и хорошим, трудолюбивым семьянином. У него осталось трое несовершеннолетних детей", - сказал Есиава.Авария произошла в Гудауте вечером в пятницу 11 февраля. Автомобиль Toyota Mark X врезался в дерево у дороги. Приехавшие на место происшествия спасатели МЧС при помощи спецоборудования разрезали кузов автомобиля, извлекли пострадавшего и доставили его в больницу, однако спасти его не удалось.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/avariya-proizoshla-v-gudaute-voditel-dostavlen-v-bolnitsu-1037553057.html

гудаута

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мчс абхазии, авария, происшествия, гудаута