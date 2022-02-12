Российские военнослужащие начали учения в горах Абхазии
© Foto / пресс-служба ЮВОВоеннослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к выполнению боевых стрельб на горном полигоне Цабал.
© Foto / пресс-служба ЮВО
Всего в учении принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц боевой техники
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Батальонные тактические группы военной базы Южного военного округа в Абхазии прибыли на горный полигон Цабал для участия в плановом учении с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба ЮВО.
Отмечается, что на полигоне на этапе боевой стрельбы мотострелки поразили мишени, используя вооружение бронетранспортеров БТР-82А и штатное стрелковое оружие, включая гранатометы РПГ-7Д и АГС-17.
Основная цель двустороннего батальонного тактического учения - проверка готовности мотострелковых подразделений ЮВО к выполнению боевых задач, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении оборонительных действий, а также обучение командного состава принятию нестандартных решений в ходе выполнения боевых задач с применением современного боевого опыта.
Основная цель двустороннего батальонного тактического учения - проверка готовности мотострелковых подразделений ЮВО к выполнению боевых задач, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении оборонительных действий, а также обучение командного состава принятию нестандартных решений в ходе выполнения боевых задач с применением современного боевого опыта.