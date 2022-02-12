https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/rossiyskie-voennosluzhaschie-nachali-ucheniya-v-gorakh-abkhazii-1037552820.html

Российские военнослужащие начали учения в горах Абхазии

Российские военнослужащие начали учения в горах Абхазии

Всего в учении принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц боевой техники 12.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Батальонные тактические группы военной базы Южного военного округа в Абхазии прибыли на горный полигон Цабал для участия в плановом учении с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба ЮВО.Отмечается, что на полигоне на этапе боевой стрельбы мотострелки поразили мишени, используя вооружение бронетранспортеров БТР-82А и штатное стрелковое оружие, включая гранатометы РПГ-7Д и АГС-17.Основная цель двустороннего батальонного тактического учения - проверка готовности мотострелковых подразделений ЮВО к выполнению боевых задач, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении оборонительных действий, а также обучение командного состава принятию нестандартных решений в ходе выполнения боевых задач с применением современного боевого опыта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/ucheniya-s-primeneniem-raketnykh-kompleksov-i-bronetekhniki-nachalis-na-yuge-rossii-1037476194.html

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