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https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/rossiyskie-voennosluzhaschie-nachali-ucheniya-v-gorakh-abkhazii-1037552820.html
Российские военнослужащие начали учения в горах Абхазии
Российские военнослужащие начали учения в горах Абхазии
Всего в учении принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц боевой техники 12.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Батальонные тактические группы военной базы Южного военного округа в Абхазии прибыли на горный полигон Цабал для участия в плановом учении с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба ЮВО.Отмечается, что на полигоне на этапе боевой стрельбы мотострелки поразили мишени, используя вооружение бронетранспортеров БТР-82А и штатное стрелковое оружие, включая гранатометы РПГ-7Д и АГС-17.Основная цель двустороннего батальонного тактического учения - проверка готовности мотострелковых подразделений ЮВО к выполнению боевых задач, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении оборонительных действий, а также обучение командного состава принятию нестандартных решений в ходе выполнения боевых задач с применением современного боевого опыта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/ucheniya-s-primeneniem-raketnykh-kompleksov-i-bronetekhniki-nachalis-na-yuge-rossii-1037476194.html
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юво, абхазия, учения

Российские военнослужащие начали учения в горах Абхазии

13:00 12.02.2022
© Foto / пресс-служба ЮВОВоеннослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к выполнению боевых стрельб на горном полигоне Цабал.
Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к выполнению боевых стрельб на горном полигоне Цабал. - Sputnik Абхазия, 1920, 12.02.2022
© Foto / пресс-служба ЮВО
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Всего в учении принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц боевой техники
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Батальонные тактические группы военной базы Южного военного округа в Абхазии прибыли на горный полигон Цабал для участия в плановом учении с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба ЮВО.
Соревнование Международные армейские игры в Свердловской области - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2022
Учения с применением ракетных комплексов и бронетехники начались на юге России
8 февраля, 10:15
Отмечается, что на полигоне на этапе боевой стрельбы мотострелки поразили мишени, используя вооружение бронетранспортеров БТР-82А и штатное стрелковое оружие, включая гранатометы РПГ-7Д и АГС-17.

Основная цель двустороннего батальонного тактического учения - проверка готовности мотострелковых подразделений ЮВО к выполнению боевых задач, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении оборонительных действий, а также обучение командного состава принятию нестандартных решений в ходе выполнения боевых задач с применением современного боевого опыта.
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