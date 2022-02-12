https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/stalo-izvestno-kogda-cas-obyavit-reshenie-po-dopusku-valievoy-k-olimpiade-1037555241.html

Стало известно, когда CAS объявит решение по допуску Валиевой к Олимпиаде

Стало известно, когда CAS объявит решение по допуску Валиевой к Олимпиаде

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в пятницу сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на... 12.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-12T14:02+0300

2022-02-12T14:02+0300

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Решение по делу о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийские игры будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля, сообщается в релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).Арбитрами по делу назначены итальянец Фабио Юдика, американец Джеффри Бенц и словенка Весна Бергант Ракочевич. Слушания начнутся в воскресенье в 15:30.Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в пятницу сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение - после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. На данный момент ей разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опротестовали решение о снятии отстранения Валиевой в CAS.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/rossiyskaya-figuristka-valieva-prodolzhit-uchastie-v-olimpiyskikh-igrakh-1037546397.html

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