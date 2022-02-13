https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/abkhazskie-tayboksery-zanyali-prizovye-mesta-na-chempionate-i-pervenstve-v-sochi-1037567514.html

Абхазские тайбоксеры заняли призовые места на чемпионате и первенстве в Сочи

Абхазские тайбоксеры заняли призовые места на чемпионате и первенстве в Сочи

Чемпионат и первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по тайскому боксу проходил с 8 по 13 февраля в Сочи. 13.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-13T18:25+0300

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2022-02-13T18:25+0300

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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Абхазские тайбоксеры заняли призовые места на чемпионате и первенстве Южного Федерального округа, сообщается на сайте Госкомспорта Абхазии.По словам президента Федерации тайского бокса Абхазии Теймураза Гергедава, из 14 абхазских спортсменов, участвовавших в соревнованиях, 13 было отобрано на чемпионат и первенство России.Чемпионат и первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по тайскому боксу проходил с 8 по 13 февраля в Сочи. В нем приняли участие более 500 спортсменов из 20 регионов России. Турнир был представлял из себя отборочный этап на чемпионат и первенство России.Спортсмены из Абхазии представляли Краснодарский край.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/khariton-agrba-provedet-boy-za-titul-ibf-intercontinental-1037566187.html

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