https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/abkhazskie-tayboksery-zanyali-prizovye-mesta-na-chempionate-i-pervenstve-v-sochi-1037567514.html
Абхазские тайбоксеры заняли призовые места на чемпионате и первенстве в Сочи
Абхазские тайбоксеры заняли призовые места на чемпионате и первенстве в Сочи
Чемпионат и первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по тайскому боксу проходил с 8 по 13 февраля в Сочи. 13.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-13T18:25+0300
2022-02-13T18:25+0300
2022-02-13T18:25+0300
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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Абхазские тайбоксеры заняли призовые места на чемпионате и первенстве Южного Федерального округа, сообщается на сайте Госкомспорта Абхазии.По словам президента Федерации тайского бокса Абхазии Теймураза Гергедава, из 14 абхазских спортсменов, участвовавших в соревнованиях, 13 было отобрано на чемпионат и первенство России.Чемпионат и первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по тайскому боксу проходил с 8 по 13 февраля в Сочи. В нем приняли участие более 500 спортсменов из 20 регионов России. Турнир был представлял из себя отборочный этап на чемпионат и первенство России.Спортсмены из Абхазии представляли Краснодарский край.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/khariton-agrba-provedet-boy-za-titul-ibf-intercontinental-1037566187.html
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Абхазские тайбоксеры заняли призовые места на чемпионате и первенстве в Сочи
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Чемпионат и первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по тайскому боксу проходил с 8 по 13 февраля в Сочи.
СУХУМ, 13 фев - Sputnik.
Абхазские тайбоксеры заняли призовые места на чемпионате и первенстве Южного Федерального округа, сообщается на сайте
Госкомспорта Абхазии.
Шесть спортсменов из Абхазии заняли первые места, пятеро - вторые и трое - третьи. А тайбоксер Леон Амичба был отмечен наградой “Лучший боец ЮФО и СКФО”.
По словам президента Федерации тайского бокса Абхазии Теймураза Гергедава, из 14 абхазских спортсменов, участвовавших в соревнованиях, 13 было отобрано на чемпионат и первенство России.
Чемпионат и первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по тайскому боксу проходил с 8 по 13 февраля в Сочи. В нем приняли участие более 500 спортсменов из 20 регионов России. Турнир был представлял из себя отборочный этап на чемпионат и первенство России.
Спортсмены из Абхазии представляли Краснодарский край.