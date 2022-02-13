https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/khariton-agrba-provedet-boy-za-titul-ibf-intercontinental-1037566187.html
Харитон Агрба проведет бой за титул IBF Intercontinental
Харитон Агрба проведет бой за титул IBF Intercontinental
Свой предыдущий бой Харитон Агрба провел в декабре за титул IBF European и одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над Петром Петровым. 13.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-13T15:00+0300
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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Харитон Агрба проведет бой за титул IBF Intercontinental в первом полусреднем весе 21 февраля в Москве на арене УСК "Крылья Советов", пишет портал AllBoxing.Ru. У Гонсалеса 27 побед и 20 из них одержаны нокаутом. "Я смотрел записи его поединков и могу сказать, что это такой боксер, который может взорваться в любой момент и нанести мощную двойку. У него опасный левый боковой, который он постоянно выбрасывает и за этим нужно будет постоянно следить. Даже в поединках, где он проигрывал, он доносил этот удар до соперников и заставлял понервничать, поэтому надо быть очень внимательным с ним", - добавил Агрба. Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, серебряный призер Кубка мира по боксу, серебряный призер Европейских игр, двукратный призер чемпионатов России, двукратный чемпион мира по боксу среди студентов, обладатель титула WBA-Fedecaribe и WBA Continental. Спортсмен родом из Гагры, в данное время живет и тренируется в Ростове-на-Дону. На профессиональном ринге он с 2019 года - провел семь победных боев, в четырех из которых выиграл нокаутом.
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Харитон Агрба проведет бой за титул IBF Intercontinental
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Свой предыдущий бой Харитон Агрба провел в декабре за титул IBF European и одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над Петром Петровым.
СУХУМ, 13 фев - Sputnik.
Харитон Агрба проведет бой за титул IBF Intercontinental в первом полусреднем весе 21 февраля в Москве на арене УСК "Крылья Советов", пишет портал
AllBoxing.Ru.
Соперником абхазского спортсмена станет опытный венесуэльский боксер Нестор Гонсалес.
"Я очень жду этого боя. Мой оппонент с очень хорошим послужным списком и это первый поединок в моей карьере, где я выйду с более высоким соперником, у которого такая своеобразная манера бокса. Мне это очень интересно, поэтому жду с нетерпением". - сказал Агрба в интервью редакции портала.
У Гонсалеса 27 побед и 20 из них одержаны нокаутом.
"Я смотрел записи его поединков и могу сказать, что это такой боксер, который может взорваться в любой момент и нанести мощную двойку. У него опасный левый боковой, который он постоянно выбрасывает и за этим нужно будет постоянно следить. Даже в поединках, где он проигрывал, он доносил этот удар до соперников и заставлял понервничать, поэтому надо быть очень внимательным с ним", - добавил Агрба.
Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, серебряный призер Кубка мира по боксу, серебряный призер Европейских игр, двукратный призер чемпионатов России, двукратный чемпион мира по боксу среди студентов, обладатель титула WBA-Fedecaribe и WBA Continental. Спортсмен родом из Гагры, в данное время живет и тренируется в Ростове-на-Дону. На профессиональном ринге он с 2019 года - провел семь победных боев, в четырех из которых выиграл нокаутом.