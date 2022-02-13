https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/ee-nosili-na-rukakh-kakoe-sovetskoe-oruzhie-stalo-koshmarom-dlya-nemtsev-1037560540.html

"Ее носили на руках": какое советское оружие стало кошмаром для немцев

"Ее носили на руках": какое советское оружие стало кошмаром для немцев

Мощная, надежная и универсальная — благодаря простоте и выдающимся характеристикам 76,2-миллиметровая дивизионная ЗИС-3 стала самой массовой советской пушкой... 13.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. ЗИС-3 появилась в войсках, когда обстановка на фронтах была критической, и помогла остановить немецкое наступление. Как создавали легендарное орудие — в материале Андрея Коца для РИА Новости.Долгий путьРазработкой ЗИС-3 конструктор Василий Грабин занялся в мае 1941-го по собственной инициативе, не доложив о проекте начальству. Маршал Григорий Кулик, руководитель Главного артиллерийского управления РККА, считал, что 76,2-миллиметровых дивизионных Ф-22-УСВ образца 1939-го армии хватает. Помимо них, имелись и 85-95-миллиметровые пушки с осколочно-фугасными боеприпасами.Однако у Ф-22-УСВ был ряд серьезных недостатков: дорогая в производстве, тяжелая и неудобная для наводчика. Поэтому за основу установки Грабин взял легкий лафет противотанковой 57-миллиметровой ЗИС-2, а качающуюся часть — от Ф-22-УСВ. Отдача компенсировалась массивным дульным тормозом. Рукоятки горизонтальной и вертикальной наводки — по одной стороне ствола: прицеливаться стало проще.ЗИС-3 сразу предназначалась для конвейера: максимально упрощенная конструкция, сниженные требования к материалам, унификация узлов. В итоге пушка обходилась втрое дешевле "двадцать второй". И была при этом гораздо эффективнее, что показала опытная эксплуатация на фронте летом-осенью 1941-го.Добро на крупносерийный выпуск Грабину дал лично Сталин — 12 февраля 1942-го ЗИС-3 приняли на вооружение Красной армии. За годы войны изготовили более 48 тысяч орудий. Потом они разошлись по миру и до сих пор эксплуатируются в некоторых странах. В частности, были замечены в конфликтах на Ближнем Востоке, а также в Донбассе.Пробить бронюОдно из главных достоинств ЗИС-3 — универсальность: пушка одинаково хорошо разрушала доты и полевые укрепления, уничтожала живую силу, танки, линии связи. Могла стрелять практически любыми боеприпасами: кумулятивными, осколочно-фугасными, подкалиберными, бронебойными, дымовыми, шрапнельными и зажигательными. Это обеспечивало огневую гибкость — для расчетов ЗИС-3 на фронте всегда находили боевые задачи.Особенно гитлеровцам запомнилась осколочно-фугасная граната ОФ-350. Пушка била ею на 13,5 километра. При разрыве почти 900 осколков гарантированно уничтожали все живое в радиусе 15 метров: массированный залп "трешек" производил по-настоящему опустошающий эффект. ЗИС-3 выстраивали огневую стену перед танковыми соединениями РККА в наступательных операциях.Пришлось поработать над тактикой — артиллеристы целились в наиболее уязвимые места и вскоре наловчились перебивать гусеницы, отстреливать орудия, повреждать приборы наблюдения. Впрочем, "Тигров" и "Пантер" у немцев было намного меньше, чем машин предыдущих поколений.Пушка для всех"После войны у нас появились пушки помощнее, — говорит полковник в отставке Александр Ильин, начинавший службу в 1961-м наводчиком 122-миллиметровой гаубицы Д-30. — Но в училище мы как раз учились стрелять из ЗИС-3. Их же сделали много, а снарядов для них — еще больше. Эта пушка — как автомат Калашникова. Такая же надежная. Конструкцию мы изучили буквально за два-три занятия. Били по мишеням и навесом, и прямой наводкой. Никаких нареканий. Недаром все последующие советские орудия в схожем калибре конструктивно почти не отличались от "тройки".Артиллеристы, прошедшие Великую Отечественную, все как один признают: орудие неприхотливое и простое. Последнее было особенно важно: обучение личного состава в то время оставляло желать лучшего. А благодаря конструктивным приемам Грабина даже неподготовленные новобранцы творили с ней на поле боя настоящие чудеса."На наши позиции под Прохоровкой шли три цепи, между солдатами было полметра, — вспоминал Михаил Борисов, наводчик ЗИС-3 и один из лучших артиллерийских асов войны. — Это было дико… Нам потом говорили, что это была дивизия, только что прибывшая из Франции, в боевых действиях еще не участвовавшая. Мы подпустили их метров на 400 и открыли беглый огонь. Жутко было — их же много. Тут еще подбежало два пулеметных расчета — стало полегче. Я стрелял по ним, а потом командир взвода лейтенант Володя Красноносов говорит: "Миша, смотри, по гребню идет автомашина, за ней пушка, и солдаты сидят в кузове". Я один снаряд туда — машина в воздух, пушка кувырком, а я опять перешел стрелять по цепям. Уложили их всех. Ребята потом ходили по полю, искали фляги с коньяком. Раз уж они из Франции, то должен же быть коньяк?"И он, и многие сослуживцы отмечали еще и внешний вид ЗИС-3. "В те годы у нас в КБ работал скульптор-художник Кикин, — писал в мемуарах Василий Грабин. — Когда он впервые увидел ЗИС-3, то изумился гармоничности ее конструкции. При этом пушка не имела ни одной детали, ни одного закругления, добавленных специально для красоты. А в чертежах нет ни одной линии, подчиненной художественным требованиям в ущерб служебно-эксплуатационным и производственно-технологическим качествам".То же самое можно сказать и о других символах Великой Отечественной — пистолете-пулемете ППШ, танке Т-34, штурмовике Ил-2. Техника, с помощью которой удалось переломить хребет непобедимому вермахту, была одновременно и простой, и красивой, и эффективной. Важно и то, что удалось наладить массовое производство этого вооружения в крайне сжатые сроки.

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