https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/ekspert-nazval-uslovie-dlya-razvitiya-ekonomiki-abkhazii-v-usloviyakh-pandemii-1037558187.html

Эксперт назвал условие для развития экономики Абхазии в условиях пандемии

Эксперт назвал условие для развития экономики Абхазии в условиях пандемии

Мировая экономика в целом и экономики отдельно взятых стран в 2020 году снизились на несколько пунктов в связи с пандемией коронавируса. 13.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-13T08:45+0300

2022-02-13T08:45+0300

2022-02-13T08:45+0300

в абхазии

экономика

абхазия

в мире

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Абхазии нужно найти свою нишу на рынке для развития экономики в условиях пандемии, считает российский эксперт Игорь Николаев.Эксперт уверен, когда небольшим странам удается найти такие ниши на рынке, им нужно налаживать взаимовыгодное сотрудничество с другими странами.По информации Николаева, из-за пандемии внутренний валовый продукт в России снизился на 2,7% в 2020 году. Экономика в мире на 3,5%, а во многих развитых странах ВВП снизился еще больше.На фоне провала 2020 года, добавил он, рост экономика России в 2021 году, по еще не подтвержденным данным, ожидается до 4,5%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/leyba-o-prichinakh-inflyatsii-otdykh-rossiyan-v-2020-godu-i-obogaschenie-naseleniya-v-mire-1037536551.html

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экономика, абхазия, в мире, мировая пандемия коронавируса covid-19