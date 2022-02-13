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Эксперт назвал условие для развития экономики Абхазии в условиях пандемии
Эксперт назвал условие для развития экономики Абхазии в условиях пандемии
Мировая экономика в целом и экономики отдельно взятых стран в 2020 году снизились на несколько пунктов в связи с пандемией коронавируса. 13.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-13T08:45+0300
2022-02-13T08:45+0300
2022-02-13T08:45+0300
в абхазии
экономика
абхазия
в мире
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Абхазии нужно найти свою нишу на рынке для развития экономики в условиях пандемии, считает российский эксперт Игорь Николаев.Эксперт уверен, когда небольшим странам удается найти такие ниши на рынке, им нужно налаживать взаимовыгодное сотрудничество с другими странами.По информации Николаева, из-за пандемии внутренний валовый продукт в России снизился на 2,7% в 2020 году. Экономика в мире на 3,5%, а во многих развитых странах ВВП снизился еще больше.На фоне провала 2020 года, добавил он, рост экономика России в 2021 году, по еще не подтвержденным данным, ожидается до 4,5%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/leyba-o-prichinakh-inflyatsii-otdykh-rossiyan-v-2020-godu-i-obogaschenie-naseleniya-v-mire-1037536551.html
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Sputnik Абхазия
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экономика, абхазия, в мире, мировая пандемия коронавируса covid-19
Эксперт назвал условие для развития экономики Абхазии в условиях пандемии
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Мировая экономика в целом и экономики отдельно взятых стран в 2020 году снизились на несколько пунктов в связи с пандемией коронавируса.
СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Абхазии нужно найти свою нишу на рынке для развития экономики в условиях пандемии, считает российский эксперт Игорь Николаев.
"Залог успеха в том, чтобы находить свою нишу. Это как в бизнесе: а что мы можем делать лучше других? В чем наше конкурентное преимущество? Жизнь показывает, что даже такие небольшие страны могут находить такие ниши и могут демонстрировать, что они в состоянии производить более конкурентоспособный продукт", - отметил он.
Эксперт уверен, когда небольшим странам удается найти такие ниши на рынке, им нужно налаживать взаимовыгодное сотрудничество с другими странами.
По информации Николаева, из-за пандемии внутренний валовый продукт в России снизился на 2,7% в 2020 году. Экономика в мире на 3,5%, а во многих развитых странах ВВП снизился еще больше.
На фоне провала 2020 года, добавил он, рост экономика России в 2021 году, по еще не подтвержденным данным, ожидается до 4,5%.