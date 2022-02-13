Карантинка в Ачандаре: как самка дикого кабана стала жить с людьми
12:30 13.02.2022 (обновлено: 13:01 13.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Домашний кабан в селе Ачандара
© Sputnik / Томас Тхайцук
Два года назад житель села Ачандара Игорь Кварчелия нашел в горах детеныша кабана, бродившего по лесу в одиночестве, и забрал его к себе домой.
О том, как вепрь стал своим среди чужих, откуда у него появилась "модная" кличка, чем он напоминает собаку, а также как он веселит и удивляет хозяев, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Удар рылом
Два года назад ряды коров, быков, птиц и свиней в Ачандаре пополнил настоящий дикий кабан. Вернее самка кабана по кличке Карантинка. Ее еще детенышем нашел в горах Игорь Кварчелия.
Маленькая свинка, не больше двух килограммов, вероятно, отбилась от стада и в полном одиночестве брела по лесу. При виде людей она забилась в кусты, но ее удалось поймать и отвезти в село.
"Было понятно, что одной ей в лесу не выжить. Я пожалел ее и забрал домой. Как раз это совпало с началом пандемии и объявлением карантина в стране. В шутку назвали ее Карантинкой", - вспомнил Кварчелия.
Домочадцы, по его словам, отреагировали на пополнение в "семье" неоднозначно. Опыта ухода за дикими животными ни у кого не было, но на помощь пришел интернет. Первое время Карантинку кормили исключительно молоком с хлебом, но по мере взросления "хрюши" меню дополняли фруктами и овощами.
Сейчас кабаниха весит около 45 килограммов, и аппетит ее только набирает обороты. Живет Карантинка в небольшой деревянной пристройке за сараем. К калитке "апартаментов" на всякий случай прислоняют увесистое бревно.
© Sputnik / Томас Тхайцук Домашний кабан в селе Ачандара
Домашний кабан в селе Ачандара
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мое знакомство с Карантинкой прошло не очень гладко. Возможно, я был излишне любопытен и назойлив. Я поманил животное миской с едой. Карантинка подошла, стала жадно есть, попытался погладить ее хохолок с жесткой шерстью, но ей явно не понравилось. Высунув рыло из миски, "недотрога" стукнула меня пятаком прямо в грудь и убежала к себе в "комнату".
"Она так играется. Это нормально", - объяснил поступок свиньи Игорь.
© Sputnik / Томас Тхайцук Корреспондент Sputnik Абхазия кормит кабанчика по кличке Карантинка
Корреспондент Sputnik Абхазия кормит кабанчика по кличке Карантинка
© Sputnik / Томас Тхайцук
Игорь подозвал свою подопечную, и она снова вышла в "свет". Побежала прямиком к собакам и индюшкам, которые к ней давно привыкли и особого внимания на нее не обращают.
"Поросячий" майнинг
В целом, объяснил Кварчелия, характер у Карантинки покладистый и больше всех она любит его отца Родиона, который тоже в ней души не чает. Они вместе гуляют по саду, Карантинка везде его сопровождает.
"Когда выпускаем ее, она начинает с нами играть, как собачка. Днем она спокойная, а по ночам более активная. Это в их природе. В сезон овощей за ней надо постоянно следить. Если просто отпустить, то она может опустошить все грядки. У кабанов хороший нюх. Чувствует наличие желудей и других лакомств глубоко под землей. Роет землю", - поделился отличительными чертами Карантинки Игорь.
© Sputnik / Томас Тхайцук Домашний кабан в селе Ачандара
Домашний кабан в селе Ачандара
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кабаны, как и другие животные, подвержены разным заболеваниям. Прошлой весной у свиньи стали болеть ноги, и ей сложно было передвигаться. По совету ветеринаров Карантинке провели курс инъекций витаминов и ей это помогло.
Игорь также рассказал, когда он только привел ее домой, "свинка" была сильно истощена. Не было уверенности в том, что она выживет. После того как она окрепла и набралась сил, она даже попыталась совершить побег, но безуспешно.
"Она очень шустрая и пугливая. Еле тогда ее поймали. Любит свободу, но уже не выживет в дикой природе", - добавил Кварчелия.
Мама Игоря Фиала призналась, что поначалу боялась нового питомца, но сейчас уже привыкла и кормит кабаниху три раза в день. В сравнении с домашними свиньями, подчеркнула она, их "подопечная" довольно привередлива к еде.
© Sputnik / Томас Тхайцук Мама Игоря Кварчелия Фиала
Мама Игоря Кварчелия Фиала
© Sputnik / Томас Тхайцук
Когда время приема пищи немного сдвигается вперед, Карантинка начинает бить тревогу, ударяя металлической миской об вольер. Этот непонятный шум вызвал слухи среди не очень хорошо разбирающихся в современных технологиях соседей о том, что Кварчелиявцы "майнят" криптовалюту.
"Одна из моих соседок стала жаловаться, что аппараты для майнинга моего супруга вообще "сошли с ума" и что они слишком громкие. А, у нас их никогда и не было. Это все наш поросенок", - смеясь, рассказала Фиала.
Другие же соседи периодически намекают Игорю на то, что они не прочь попробовать кабанятину и запить ее бокалом прославленного на всю страну ачандарского вина. Но эти разговоры он пресекает на корню.
"Жалко мне ее. Я же ее вырастил, выкормил. Не могу так", - сказал Игорь.
При этом он не отрицает, что сам не раз охотился на кабанов. Но после Карантинки отношение к ним у него изменилось. Его охотничьи собаки, привыкшие загонять диких зверей, также ее не обижают.
С каждым годом, с сожалением отметил Игорь, кабаниху становится все сложнее содержать. Он точно пока не решил, но подумывает о том, чтобы передать Карантинку в парк львов в селе Аацы с условием, что о ней там будут заботиться.