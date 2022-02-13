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Карантинка в Ачандаре: как самка дикого кабана стала жить с людьми
Карантинка в Ачандаре: как самка дикого кабана стала жить с людьми
Два года назад житель села Ачандара Игорь Кварчелия нашел в горах детеныша кабана, бродившего по лесу в одиночестве, и забрал его к себе домой. 13.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-13T12:30+0300
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О том, как вепрь стал своим среди чужих, откуда у него появилась "модная" кличка, чем он напоминает собаку, а также как он веселит и удивляет хозяев, читайте в материале корреспондента Sputnik. Удар рылом Два года назад ряды коров, быков, птиц и свиней в Ачандаре пополнил настоящий дикий кабан. Вернее самка кабана по кличке Карантинка. Ее еще детенышем нашел в горах Игорь Кварчелия. Маленькая свинка, не больше двух килограммов, вероятно, отбилась от стада и в полном одиночестве брела по лесу. При виде людей она забилась в кусты, но ее удалось поймать и отвезти в село. Домочадцы, по его словам, отреагировали на пополнение в "семье" неоднозначно. Опыта ухода за дикими животными ни у кого не было, но на помощь пришел интернет. Первое время Карантинку кормили исключительно молоком с хлебом, но по мере взросления "хрюши" меню дополняли фруктами и овощами. Сейчас кабаниха весит около 45 килограммов, и аппетит ее только набирает обороты. Живет Карантинка в небольшой деревянной пристройке за сараем. К калитке "апартаментов" на всякий случай прислоняют увесистое бревно. Мое знакомство с Карантинкой прошло не очень гладко. Возможно, я был излишне любопытен и назойлив. Я поманил животное миской с едой. Карантинка подошла, стала жадно есть, попытался погладить ее хохолок с жесткой шерстью, но ей явно не понравилось. Высунув рыло из миски, "недотрога" стукнула меня пятаком прямо в грудь и убежала к себе в "комнату". Игорь подозвал свою подопечную, и она снова вышла в "свет". Побежала прямиком к собакам и индюшкам, которые к ней давно привыкли и особого внимания на нее не обращают. "Поросячий" майнинг В целом, объяснил Кварчелия, характер у Карантинки покладистый и больше всех она любит его отца Родиона, который тоже в ней души не чает. Они вместе гуляют по саду, Карантинка везде его сопровождает. Кабаны, как и другие животные, подвержены разным заболеваниям. Прошлой весной у свиньи стали болеть ноги, и ей сложно было передвигаться. По совету ветеринаров Карантинке провели курс инъекций витаминов и ей это помогло.Игорь также рассказал, когда он только привел ее домой, "свинка" была сильно истощена. Не было уверенности в том, что она выживет. После того как она окрепла и набралась сил, она даже попыталась совершить побег, но безуспешно.Мама Игоря Фиала призналась, что поначалу боялась нового питомца, но сейчас уже привыкла и кормит кабаниху три раза в день. В сравнении с домашними свиньями, подчеркнула она, их "подопечная" довольно привередлива к еде. Когда время приема пищи немного сдвигается вперед, Карантинка начинает бить тревогу, ударяя металлической миской об вольер. Этот непонятный шум вызвал слухи среди не очень хорошо разбирающихся в современных технологиях соседей о том, что Кварчелиявцы "майнят" криптовалюту. Другие же соседи периодически намекают Игорю на то, что они не прочь попробовать кабанятину и запить ее бокалом прославленного на всю страну ачандарского вина. Но эти разговоры он пресекает на корню. При этом он не отрицает, что сам не раз охотился на кабанов. Но после Карантинки отношение к ним у него изменилось. Его охотничьи собаки, привыкшие загонять диких зверей, также ее не обижают. С каждым годом, с сожалением отметил Игорь, кабаниху становится все сложнее содержать. Он точно пока не решил, но подумывает о том, чтобы передать Карантинку в парк львов в селе Аацы с условием, что о ней там будут заботиться.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/nuzhna-dobavka-kak-zhivotnye-v-aatsynskom-parke-prayd-perenosyat-zimu-1037257009.html
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абхазия, ачандара, животные

Карантинка в Ачандаре: как самка дикого кабана стала жить с людьми

12:30 13.02.2022 (обновлено: 13:01 13.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Домашний кабан в селе Ачандара
Домашний кабан в селе Ачандара - Sputnik Абхазия, 1920, 13.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Бадри. - Sputnik Абхазия
Бадри Есиава
Корреспондент Sputnik
Все материалы
Два года назад житель села Ачандара Игорь Кварчелия нашел в горах детеныша кабана, бродившего по лесу в одиночестве, и забрал его к себе домой.
О том, как вепрь стал своим среди чужих, откуда у него появилась "модная" кличка, чем он напоминает собаку, а также как он веселит и удивляет хозяев, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Удар рылом

Два года назад ряды коров, быков, птиц и свиней в Ачандаре пополнил настоящий дикий кабан. Вернее самка кабана по кличке Карантинка. Ее еще детенышем нашел в горах Игорь Кварчелия.
Маленькая свинка, не больше двух килограммов, вероятно, отбилась от стада и в полном одиночестве брела по лесу. При виде людей она забилась в кусты, но ее удалось поймать и отвезти в село.

"Было понятно, что одной ей в лесу не выжить. Я пожалел ее и забрал домой. Как раз это совпало с началом пандемии и объявлением карантина в стране. В шутку назвали ее Карантинкой", - вспомнил Кварчелия.

Домочадцы, по его словам, отреагировали на пополнение в "семье" неоднозначно. Опыта ухода за дикими животными ни у кого не было, но на помощь пришел интернет. Первое время Карантинку кормили исключительно молоком с хлебом, но по мере взросления "хрюши" меню дополняли фруктами и овощами.
Сейчас кабаниха весит около 45 килограммов, и аппетит ее только набирает обороты. Живет Карантинка в небольшой деревянной пристройке за сараем. К калитке "апартаментов" на всякий случай прислоняют увесистое бревно.
© Sputnik / Томас Тхайцук Домашний кабан в селе Ачандара
Домашний кабан в селе Ачандара - Sputnik Абхазия, 1920, 13.02.2022
Домашний кабан в селе Ачандара
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мое знакомство с Карантинкой прошло не очень гладко. Возможно, я был излишне любопытен и назойлив. Я поманил животное миской с едой. Карантинка подошла, стала жадно есть, попытался погладить ее хохолок с жесткой шерстью, но ей явно не понравилось. Высунув рыло из миски, "недотрога" стукнула меня пятаком прямо в грудь и убежала к себе в "комнату".
"Она так играется. Это нормально", - объяснил поступок свиньи Игорь.
© Sputnik / Томас Тхайцук Корреспондент Sputnik Абхазия кормит кабанчика по кличке Карантинка
Домашний кабан в селе Ачандара - Sputnik Абхазия, 1920, 13.02.2022
Корреспондент Sputnik Абхазия кормит кабанчика по кличке Карантинка
© Sputnik / Томас Тхайцук
Игорь подозвал свою подопечную, и она снова вышла в "свет". Побежала прямиком к собакам и индюшкам, которые к ней давно привыкли и особого внимания на нее не обращают.

"Поросячий" майнинг

В целом, объяснил Кварчелия, характер у Карантинки покладистый и больше всех она любит его отца Родиона, который тоже в ней души не чает. Они вместе гуляют по саду, Карантинка везде его сопровождает.
"Когда выпускаем ее, она начинает с нами играть, как собачка. Днем она спокойная, а по ночам более активная. Это в их природе. В сезон овощей за ней надо постоянно следить. Если просто отпустить, то она может опустошить все грядки. У кабанов хороший нюх. Чувствует наличие желудей и других лакомств глубоко под землей. Роет землю", - поделился отличительными чертами Карантинки Игорь.
© Sputnik / Томас Тхайцук Домашний кабан в селе Ачандара
Домашний кабан в селе Ачандара - Sputnik Абхазия, 1920, 13.02.2022
Домашний кабан в селе Ачандара
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кабаны, как и другие животные, подвержены разным заболеваниям. Прошлой весной у свиньи стали болеть ноги, и ей сложно было передвигаться. По совету ветеринаров Карантинке провели курс инъекций витаминов и ей это помогло.
Игорь также рассказал, когда он только привел ее домой, "свинка" была сильно истощена. Не было уверенности в том, что она выживет. После того как она окрепла и набралась сил, она даже попыталась совершить побег, но безуспешно.

"Она очень шустрая и пугливая. Еле тогда ее поймали. Любит свободу, но уже не выживет в дикой природе", - добавил Кварчелия.

Мама Игоря Фиала призналась, что поначалу боялась нового питомца, но сейчас уже привыкла и кормит кабаниху три раза в день. В сравнении с домашними свиньями, подчеркнула она, их "подопечная" довольно привередлива к еде.
© Sputnik / Томас Тхайцук Мама Игоря Кварчелия Фиала
Домашний кабан в селе Ачандара - Sputnik Абхазия, 1920, 13.02.2022
Мама Игоря Кварчелия Фиала
© Sputnik / Томас Тхайцук
Когда время приема пищи немного сдвигается вперед, Карантинка начинает бить тревогу, ударяя металлической миской об вольер. Этот непонятный шум вызвал слухи среди не очень хорошо разбирающихся в современных технологиях соседей о том, что Кварчелиявцы "майнят" криптовалюту.

"Одна из моих соседок стала жаловаться, что аппараты для майнинга моего супруга вообще "сошли с ума" и что они слишком громкие. А, у нас их никогда и не было. Это все наш поросенок", - смеясь, рассказала Фиала.

Другие же соседи периодически намекают Игорю на то, что они не прочь попробовать кабанятину и запить ее бокалом прославленного на всю страну ачандарского вина. Но эти разговоры он пресекает на корню.

"Жалко мне ее. Я же ее вырастил, выкормил. Не могу так", - сказал Игорь.

При этом он не отрицает, что сам не раз охотился на кабанов. Но после Карантинки отношение к ним у него изменилось. Его охотничьи собаки, привыкшие загонять диких зверей, также ее не обижают.
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С каждым годом, с сожалением отметил Игорь, кабаниху становится все сложнее содержать. Он точно пока не решил, но подумывает о том, чтобы передать Карантинку в парк львов в селе Аацы с условием, что о ней там будут заботиться.
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