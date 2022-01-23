https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/nuzhna-dobavka-kak-zhivotnye-v-aatsynskom-parke-prayd-perenosyat-zimu-1037257009.html

Нужна добавка: как животные в Аацынском парке "Прайд" переносят зиму

Нужна добавка: как животные в Аацынском парке "Прайд" переносят зиму

В связи с наступлением холодов львам в парке "Прайд" села Аацы увеличили порции ежедневного рациона. 23.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-23T17:40+0300

2022-01-23T17:40+0300

2022-01-23T17:40+0300

в абхазии

гудаутский район

абхазия

верблюды

животные

львы

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СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Зимнее похолодание животные, обитающие в парке "Прайд" в селе Аацы, переносят вполне комфортно, рассказал смотритель парка Анатолий Епишев."На родине львов в Южной Африке тоже не всегда +50°С и в их зимний период там температура воздуха также опускается ниже ноля. Кроме этого, в горах, где также обитают львы, тоже, как и в Кавказских горах, лежит снег. Поэтому до -10°С они переносят вполне комфортно", - отметил он.По словам смотрителя, немного изменился рацион хищников с наступлением холодов, львы стали получать больше мяса, рыбьего жира и оливкового масла. В поведении животных сотрудники парка изменений не наблюдают, а родившиеся несколько месяцев назад львята греются под животами мам.В "Прайде" также содержатся верблюды, которым абхазские зимы не страшны. По словам Епишева, естественный ареал обитания этого вида одногорбых бактрианов – Азия, Оренбургская, Челябинская и Волгоградская области, где зимы намного суровее, чем в Абхазии."В этих регионах погода совсем не такая, как здесь. Там температура доходит до -30°С. Единственное, что представляет дискомфорт для верблюдов сейчас – это дождливая погода и грязь. У них ведь нет копыт и им трудно ходить. Мы посыпали им гравий, и для них будем строить вольеры с бетонным покрытием", - сказал он.Как отметил Епишев, с наступлением зимы посетителей в парке стало в разы меньше. В день туда на экскурсию приезжают по 5-10 человек. Период сезонного затишья помогают преодолеть учредители "Прайда", которые оплачивают расходы на корм и содержание животных.Строительство парка "Прайд" в селе Аацы Гудаутского района началось около пяти лет назад. Официально свои двери для посетителей парк открыл летом 2021 года.В парке живут 11 взрослых львов и три львенка. Помимо них - буйволы, страусы, пони, лошади, бараны, ослы, козы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/soyuz-tsezarya-i-sary-v-parke-prayd-v-sele-aatsy-rodilis-lvyata-1036167800.html

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гудаутский район, абхазия, верблюды, животные, львы