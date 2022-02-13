https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/pritok-deneg-v-abkhaziyu-v-2021-godu-sostavil-515-mlrd-rub-1037564615.html

Приток денег в Абхазию в 2021 году составил 51,5 млрд руб.

Приток денег в Абхазию в 2021 году составил 51,5 млрд руб.

Трансграничный оборот денежных средств через банковскую систему Абхазии за 2021 год составил 97,6 миллиарда рублей. 13.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-13T14:10+0300

2022-02-13T14:10+0300

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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Приток денежных средств, проведенных через банковскую систему Абхазии, составил 51,5 млрд руб., сообщает Национальный банк республики. Эта сумма значительно превышает показатели 2020 года - тогда положительное сальдо равнялось 2,2 млрд руб.. Приток составил 32,1 млрд руб., а отток – 29,9 млрд руб..Самой популярной валютой для проведения банковских операций остается российский рубль (89,2% операций). Следующими по популярности стали доллар США (6,9%) и евро (3,4%). На остальные валюты (японская йена, китайский юань, турецкая лира) приходится 0,5% операций.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/obem-tranzaktsiy-v-sisteme-apra-sostavil-za-2021-god-253-mlrd-rub-1037504380.html

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