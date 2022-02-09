https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/obem-tranzaktsiy-v-sisteme-apra-sostavil-za-2021-god-253-mlrd-rub-1037504380.html

Объем транзакций в системе "АПРА" составил за 2021 год 25,3 млрд руб

Объем транзакций в системе "АПРА" составил за 2021 год 25,3 млрд руб

Показатели прошлого года превысили показатели 2020 года на 47 процентов. 09.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-09T19:00+0300

2022-02-09T19:00+0300

2022-02-09T19:12+0300

в абхазии

абхазия

национальный банк абхазии

банковские карты

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/17/1030601482_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d2cfb9ace79cf912e55c50a462ee21b6.jpg

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Общий объем операций в Национальной платежной системе Абхазии за 2021 год составил 25,3 млрд руб., что на 8 млрд (47%) больше, чем за 2020 год. Об этом сообщается на сайте Банка Абхазии. Объем безналичных операций в 2021 году в Абхазии по банковским картам увеличился более чем в два раза по сравнению с 2020 годом и составил 6,8 млрд руб.Доли платежей распределились следующим образом: Значительно вырос объем операций по картам АПРА "World" за пределами Абхазии – с 41 млн руб. в 2020 году до 66 млн руб. в 2021 году.В 2021 году через систему денежных переводов "Contact" на карты АПРА было осуществлено переводов в объеме 27 млн руб., что на 24,4 млн руб. больше чем в 2020 году.В ноябре 2021 года Национальной платежной системой "АПРА" совместно с АО "НСПК" (оператор платежной системы "МИР") был реализован сервис по переводам с карт российских банков на карты АПРА "World". Объем переводов по данному сервису в 2021 году составил 15 млн руб.В 2021 году банками-участниками платежной системы было установлено 657 POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях республики. Всего на 1 января 2022 года терминальная сеть состоит из 3269 устройств, в том числе 128 банкоматов, 3014 POS-терминалов и 127 ПВН-терминалов, установленных в отделениях банков-партнеров АПРА.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/natsbank-abkhazii-zapustit-mobilnoe-prilozhenie-dlya-kart-apra-v-2022-godu-1036900609.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/bank-abkhazii-vnedrit-uslugu-po-perevodu-s-kart-apra-na-karty-rossii-1036074765.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, национальный банк абхазии, банковские карты, экономика