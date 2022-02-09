https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/obem-tranzaktsiy-v-sisteme-apra-sostavil-za-2021-god-253-mlrd-rub-1037504380.html
Объем транзакций в системе "АПРА" составил за 2021 год 25,3 млрд руб
Объем транзакций в системе "АПРА" составил за 2021 год 25,3 млрд руб
Показатели прошлого года превысили показатели 2020 года на 47 процентов. 09.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-09T19:00+0300
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2022-02-09T19:12+0300
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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Общий объем операций в Национальной платежной системе Абхазии за 2021 год составил 25,3 млрд руб., что на 8 млрд (47%) больше, чем за 2020 год. Об этом сообщается на сайте Банка Абхазии. Объем безналичных операций в 2021 году в Абхазии по банковским картам увеличился более чем в два раза по сравнению с 2020 годом и составил 6,8 млрд руб.Доли платежей распределились следующим образом: Значительно вырос объем операций по картам АПРА "World" за пределами Абхазии – с 41 млн руб. в 2020 году до 66 млн руб. в 2021 году.В 2021 году через систему денежных переводов "Contact" на карты АПРА было осуществлено переводов в объеме 27 млн руб., что на 24,4 млн руб. больше чем в 2020 году.В ноябре 2021 года Национальной платежной системой "АПРА" совместно с АО "НСПК" (оператор платежной системы "МИР") был реализован сервис по переводам с карт российских банков на карты АПРА "World". Объем переводов по данному сервису в 2021 году составил 15 млн руб.В 2021 году банками-участниками платежной системы было установлено 657 POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях республики. Всего на 1 января 2022 года терминальная сеть состоит из 3269 устройств, в том числе 128 банкоматов, 3014 POS-терминалов и 127 ПВН-терминалов, установленных в отделениях банков-партнеров АПРА.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/natsbank-abkhazii-zapustit-mobilnoe-prilozhenie-dlya-kart-apra-v-2022-godu-1036900609.html
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Объем транзакций в системе "АПРА" составил за 2021 год 25,3 млрд руб
19:00 09.02.2022 (обновлено: 19:12 09.02.2022) Подписаться на
Показатели прошлого года превысили показатели 2020 года на 47 процентов.
СУХУМ, 9 фев - Sputnik.
Общий объем операций в Национальной платежной системе Абхазии за 2021 год составил 25,3 млрд руб., что на 8 млрд (47%) больше, чем за 2020 год. Об этом сообщается на сайте
Банка Абхазии.
Из общего числа операций на долю карт АПРА приходится 46,2%, на карты международных платежных систем (МПС) – 42,3%, на карты платежной системы "МИР" – 11,5%.
Объем безналичных операций в 2021 году в Абхазии по банковским картам увеличился более чем в два раза по сравнению с 2020 годом и составил 6,8 млрд руб.
Доли платежей распределились следующим образом:
картами МПС в торгово-сервисных предприятиях республики расплатились на общую сумму 6,3 млрд руб., в том числе держатели карт "МИР" на 1,2 млрд руб.
картами АПРА расплатились на общую сумму 433 млн руб., что на 80% превышает показатель 2020 года.
Значительно вырос объем операций по картам АПРА "World" за пределами Абхазии – с 41 млн руб. в 2020 году до 66 млн руб. в 2021 году.
В 2021 году через систему денежных переводов "Contact" на карты АПРА было осуществлено переводов в объеме 27 млн руб., что на 24,4 млн руб. больше чем в 2020 году.
В ноябре 2021 года Национальной платежной системой "АПРА" совместно с АО "НСПК" (оператор платежной системы "МИР") был реализован сервис по переводам с карт российских банков на карты АПРА "World". Объем переводов по данному сервису в 2021 году составил 15 млн руб.
В 2021 году банками-участниками платежной системы было установлено 657 POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях республики. Всего на 1 января 2022 года терминальная сеть состоит из 3269 устройств, в том числе 128 банкоматов, 3014 POS-терминалов и 127 ПВН-терминалов, установленных в отделениях банков-партнеров АПРА.