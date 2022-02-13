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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 февраля

Погоду Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет определять североатлантический антициклон. 13.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-13T15:50+0300

2022-02-13T15:50+0300

2022-02-13T15:50+0300

в абхазии

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. В понедельник, 14 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер – 3-8 метров в секунду, от слабого до умеренного.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости