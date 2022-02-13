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Российские лыжники завоевали золотую медаль на Олимпиаде в Пекине
Российские лыжники завоевали золотую медаль на Олимпиаде в Пекине
Российские спортсмены впервые в истории получают золотую медаль в лыжных гонках, на играх в Сочи и Пхенчхане им доставалось серебро. 13.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-13T12:31+0300
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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Мужская сборная Олимпийского комитета России по лыжным гонкам одержала победу в эстафете 4х10 км на Олимпийских играх в Пекине, сообщает РИА Новости. Соревнование проходило в четыре этапа - первые два в классическом стиле, последние - в свободном. Главными конкурентами россиян в этом виде спорта являлись лыжники из сборной Норвегии.В последний раз отечественная сборная одержала победу в этой дисциплине 42 года назад - на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде. В новейшей истории России лыжники дважды удостаивались серебряных медалей - в 2014 году в Сочи и в 2018 году в Пхенчхане.Победа спортсменов принесла в олимпийскую копилку России четвертую золотую медаль и помогла стране подняться на седьмое место в медальном зачете. Днем ранее третье золото заработали российские лыжницы - они преодолели дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41,0 секунды. Первую золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине для России заработал Александр Большунов, первым финишировавший в скиатлоне. Вторая победа принадлежит команде российских фигуристов, но подвергается сомнению со стороны МОК из-за разразившегося допинг-скандала с участием юной фигуристки Камилы Валиевой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/nuzhen-li-rossii-sport-bolshikh-dostizheniy-1037562450.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/rossiyskaya-figuristka-valieva-prodolzhit-uchastie-v-olimpiyskikh-igrakh-1037546397.html
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олимпийские игры, новости, спорт
Российские лыжники завоевали золотую медаль на Олимпиаде в Пекине
12:31 13.02.2022 (обновлено: 12:42 13.02.2022) Подписаться на
Российские спортсмены впервые в истории получают золотую медаль в лыжных гонках, на играх в Сочи и Пхенчхане им доставалось серебро.
СУХУМ, 13 фев - Sputnik.
Мужская сборная Олимпийского комитета России по лыжным гонкам одержала победу в эстафете 4х10 км на Олимпийских играх в Пекине, сообщает РИА Новости
.
В состав команды входили Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Дистанцию они преодолели за 1 час 54 минуты 50,7 секунды.
Соревнование проходило в четыре этапа - первые два в классическом стиле, последние - в свободном. Главными конкурентами россиян в этом виде спорта являлись лыжники из сборной Норвегии.
В последний раз отечественная сборная одержала победу в этой дисциплине 42 года назад - на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде. В новейшей истории России лыжники дважды удостаивались серебряных медалей - в 2014 году в Сочи и в 2018 году в Пхенчхане.
Победа спортсменов принесла в олимпийскую копилку России четвертую золотую медаль и помогла стране подняться на седьмое место в медальном зачете. Днем ранее третье золото заработали российские лыжницы - они преодолели дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41,0 секунды.
Первую золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине для России заработал Александр Большунов, первым финишировавший в скиатлоне. Вторая победа принадлежит команде российских фигуристов, но подвергается сомнению со стороны МОК из-за разразившегося допинг-скандала с участием юной фигуристки Камилы Валиевой.