https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/dopolnitelnoe-otdelenie-gudautskogo-kovid-gospitalya-zapolnilos-za-dva-dnya-1037585623.html

Дополнительное отделение Гудаутского ковид-госпиталя заполнилось за два дня

Дополнительное отделение Гудаутского ковид-госпиталя заполнилось за два дня

На пресс-конференции 11 февраля министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба рассказал, что в Гудаутском госпитале будет открыто дополнительное отделение для... 14.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-14T18:38+0300

2022-02-14T18:38+0300

2022-02-14T18:38+0300

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. За два дня вновь открытое соматическое отделение Гудаутского ковидного госпиталя полностью заполнилось пациентами, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая инфекционным отделением Гудаутской ЦРБ Ангелина Отырба.По ее словам, на утро 14 февраля в госпитале находятся 100 пациентов, ежедневно поступают 10-14 человек из районов Абхазии, преимущественно из Очамчырского, Ткуарчалского и Гагрского районов. В тяжелом состоянии порядка 35 пациентов, в крайне тяжелом в реанимации – 11 человек.По мнению Отырба, дальнейший рост больных с коронавирусной инфекцией продолжится ближайшие несколько недель, так как в стране не соблюдаются должным образом ограничительные меры.По состоянию на 13 февраля, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии – 48 808 тысяч человек, 617 из них умерли в медучреждениях репсублики. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, в Очамчырской больнице – 15 человек, в Гагрской – 22, в Ткуарчалской – восемь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/minzdrav-rezkogo-uvelicheniya-tyazhelykh-sluchaev-covid-19-ne-proizoshlo-1037535374.html

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