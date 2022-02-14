https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/figuristka-valieva-dopuschena-k-uchastiyu-v-lichnom-turnire-olimpiady-v-pekine-1037572548.html

Фигуристка Валиева допущена к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине

Фигуристка Валиева допущена к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине

Спортивный арбитражный суд рассмотрел дело российской фигуристки Камилы Валиевой в воскресенье вечером. 14.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Спортивный арбитражный суд (СAS) не удовлетворил апелляции МОК, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу фигуристки Камилы Валиевой, россиянка сможет выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз суда.В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Затем МОК, WADA и Международный союз конькобежцев подали протест в Спортивный арбитражный суд, который рассмотрел дело в воскресенье вечером.Ранее Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе российской сборной в командном турнире, однако церемония награждения до сих пор не была проведена. Короткая программа в индивидуальных соревнованиях у женщин на Олимпийских играх в Пекине состоится 15 февраля.Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля, российские спортсмены выступают под эгидой Олимпийского комитета России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/rossiyskaya-figuristka-valieva-prodolzhit-uchastie-v-olimpiyskikh-igrakh-1037546397.html

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