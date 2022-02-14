https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/krasnodarskiy-kray-popal-v-pyaterku-reytinga-po-kachestvu-zhizni-1037572411.html
Краснодарский край попал в пятерку рейтинга по качеству жизни
Краснодарский край попал в пятерку рейтинга по качеству жизни
Агентство РИА Рейтинг подготовило очередной рейтинг качества жизни населения в российских регионах по итогам 2021 года. 14.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-14T09:45+0300
2022-02-14T09:45+0300
2022-02-14T10:55+0300
россия
уровень жизни
новости
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102508/41/1025084111_0:0:2733:1537_1920x0_80_0_0_eca7084555f3f021b28b16aaf0207e12.jpg
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Краснодарский край попал в список лидеров российских регионов по качеству жизни, заняв пятое место в рейтинге, сообщает РИА Новости.Первые позиции, как и ранее, заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, замыкают список Тыва, Карачаево-Черкесия и Еврейская автономная область. Кубань же за год улучшила свою позицию в рейтинге, поднявшись с шестой на пятую строчку. По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, попадание региона в пятерку лидеров объясняется большой работой по строительству в крае социальных объектов, дорог и поддержкой малого бизнеса.При составлении рейтинга анализировались 67 показателей, характеризующих уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия людей, безопасность проживания, демографическую ситуацию, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования граждан, обеспеченность соцобъектами, уровень экономического развития и уровень развития малого бизнеса, а также освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/khazin-zapad-zhdet-rezkoe-padenie-urovnya-zhizni-i-eto-budet-katastrofa-1036304859.html
россия
кубань
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102508/41/1025084111_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f94fb95c13896bb0545b7c4f7a81c1d3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, уровень жизни, новости, кубань
Краснодарский край попал в пятерку рейтинга по качеству жизни
09:45 14.02.2022 (обновлено: 10:55 14.02.2022) Подписаться на
Агентство РИА Рейтинг подготовило очередной рейтинг качества жизни населения в российских регионах по итогам 2021 года.
СУХУМ, 14 фев – Sputnik.
Краснодарский край попал в список лидеров российских регионов по качеству жизни, заняв пятое место в рейтинге, сообщает РИА Новости
.
Первые позиции, как и ранее, заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, замыкают список Тыва, Карачаево-Черкесия и Еврейская автономная область. Кубань же за год улучшила свою позицию в рейтинге, поднявшись с шестой на пятую строчку.
По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, попадание региона в пятерку лидеров объясняется большой работой по строительству в крае социальных объектов, дорог и поддержкой малого бизнеса.
"Ежегодно по всему краю мы строим и ремонтируем сотни соцобъектов, благоустраиваем парки, улучшаем коммунальную и дорожную инфраструктуру, в том числе и на сельских территориях. Поддерживаем малый бизнес и развиваем экономику. Все это, безусловно, влияет на качество жизни. Но впереди еще много работы. Сегодня мы должны максимально участвовать в нацпроектах и федеральных программах, привлекать инвесторов, чтобы продолжать делать жизнь в регионе более комфортной", – сказал он, комментируя итоги исследования.
При составлении рейтинга анализировались 67 показателей, характеризующих уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия людей, безопасность проживания, демографическую ситуацию, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования граждан, обеспеченность соцобъектами, уровень экономического развития и уровень развития малого бизнеса, а также освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.