https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/krasnodarskiy-kray-popal-v-pyaterku-reytinga-po-kachestvu-zhizni-1037572411.html

Краснодарский край попал в пятерку рейтинга по качеству жизни

Краснодарский край попал в пятерку рейтинга по качеству жизни

Агентство РИА Рейтинг подготовило очередной рейтинг качества жизни населения в российских регионах по итогам 2021 года. 14.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-14T09:45+0300

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Краснодарский край попал в список лидеров российских регионов по качеству жизни, заняв пятое место в рейтинге, сообщает РИА Новости.Первые позиции, как и ранее, заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, замыкают список Тыва, Карачаево-Черкесия и Еврейская автономная область. Кубань же за год улучшила свою позицию в рейтинге, поднявшись с шестой на пятую строчку. По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, попадание региона в пятерку лидеров объясняется большой работой по строительству в крае социальных объектов, дорог и поддержкой малого бизнеса.При составлении рейтинга анализировались 67 показателей, характеризующих уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия людей, безопасность проживания, демографическую ситуацию, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования граждан, обеспеченность соцобъектами, уровень экономического развития и уровень развития малого бизнеса, а также освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/khazin-zapad-zhdet-rezkoe-padenie-urovnya-zhizni-i-eto-budet-katastrofa-1036304859.html

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