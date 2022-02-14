https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/kukla-asidy-akhuba-popala-v-spisok-luchshikh-po-versii-zhurnala-the-daily-doll-1037579060.html

Кукла Асиды Ахуба попала в список лучших по версии журнала The Daily Doll

Кукла Асиды Ахуба попала в список лучших по версии журнала The Daily Doll

Асида Ахуба – абхазская художница, мастер авторских кукол, принимает активное участие в выставках в Абхазии и за ее пределами, в начале года вступила в... 14.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-14T14:10+0300

2022-02-14T14:10+0300

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Работа мастера авторских кукол Асиды Ахуба "Смотри сердцем" попала в подборку 100 кукол профессионального журнала для кукольных мастеров The Daily Doll за 2021 год, об этом в интервью радио Sputnik рассказала сама автор."Это единственный международный журнал, который освещает самые последние новости в мире искусства создания кукол. Для меня, конечно, это была приятная неожиданность, несмотря на то, что сама подавала заявку в нашей закрытой группе Союза художников России. Поступило предложение, чтобы мы отправили заявки, я отправила заявку и забыла об этом. Кукла создавалась в сентябре 2021 года, это был немного сложный для меня период, потому что именно тогда я болела коронавирусом", – отметила Ахуба.Мастер добавила, что болезнь протекала тяжело, но в самом начале у нее были силы для творчества.Объясняя почему куклу она назвала "Смотри сердцем", Асbда Ахуба отметила, что именно сердце подсказывает человеку, на правильном ли он пути."Жить с открытым сердцем – более правильный подход, закрытым людям жить сложнее, как мне кажется. Если прислушиваться к сердцу, то оно приведет тебя туда, где ты должен быть", – сказала она.Кукла выполнена из дерева и ткани, состаренной и пропитанной воском, поделилась Ахуба.Появление работы в престижном журнале – приятное событие, так как в него попадают люди, на протяжении многих лет трудящиеся над созданием кукол, подчеркнула Ахуба.В подборке журнала представлены как знаменитые мастера, так и начинающие авторы, чтобы поднять "боевой дух" молодых и "показать мэтрам, что не стоит расслабляться и почивать на лаврах".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/khudozhnitsa-iz-abkhazii-stala-chlenom-ispanskogo-soyuza-avtorov-khudozhestvennoy-kukly-unidia-1037146272.html

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