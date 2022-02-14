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Метеорологи спрогнозировали потепление до +14 градусов на этой неделе

Метеорологи спрогнозировали потепление до +14 градусов на этой неделе

Ночные температуры воздуха не опустятся ниже +2°С в предстоящие дни. 14.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-14T15:52+0300

2022-02-14T15:52+0300

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. На этой неделе погода Черноморского побережья Абхазии будет относительно устойчивой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Территория будет находиться под влиянием юго-западного отрога сибирского антициклона. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в пятницу поздним вечером и субботу из-за прохождения холодного атмосферного фронта циклона с юга ожидается умеренный дождь, переходящий в ливневый, местами – дождь со снегом. В предгорьях и горах прогнозируется снег с дождем, снег. Атмосферное давление будет нестабильным. Ветер умеренный, 1- 6 метров в секунду, в отдельные дни местами порывы ветра будут достигать от 7 до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью в пределах от +2°С до +7°С, днем от +9°С до +14°С Температура морской воды +8°С. Волнение на море слабое и значительное, 1- 3 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, климат, зима, новости, горы, море