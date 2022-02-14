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Метеорологи спрогнозировали потепление до +14 градусов на этой неделе
Метеорологи спрогнозировали потепление до +14 градусов на этой неделе
Ночные температуры воздуха не опустятся ниже +2°С в предстоящие дни. 14.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-14T15:52+0300
2022-02-14T15:52+0300
2022-02-14T16:10+0300
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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. На этой неделе погода Черноморского побережья Абхазии будет относительно устойчивой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Территория будет находиться под влиянием юго-западного отрога сибирского антициклона. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в пятницу поздним вечером и субботу из-за прохождения холодного атмосферного фронта циклона с юга ожидается умеренный дождь, переходящий в ливневый, местами – дождь со снегом. В предгорьях и горах прогнозируется снег с дождем, снег. Атмосферное давление будет нестабильным. Ветер умеренный, 1- 6 метров в секунду, в отдельные дни местами порывы ветра будут достигать от 7 до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью в пределах от +2°С до +7°С, днем от +9°С до +14°С Температура морской воды +8°С. Волнение на море слабое и значительное, 1- 3 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии, климат, зима, новости, горы, море
Метеорологи спрогнозировали потепление до +14 градусов на этой неделе
15:52 14.02.2022 (обновлено: 16:10 14.02.2022) Подписаться на
Ночные температуры воздуха не опустятся ниже +2°С в предстоящие дни.
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. На этой неделе погода Черноморского побережья Абхазии будет относительно устойчивой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Территория будет находиться под влиянием юго-западного отрога сибирского антициклона. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Однако в пятницу поздним вечером и субботу из-за прохождения холодного атмосферного фронта циклона с юга ожидается умеренный дождь, переходящий в ливневый, местами – дождь со снегом. В предгорьях и горах прогнозируется снег с дождем, снег.
Атмосферное давление будет нестабильным.
Ветер умеренный, 1- 6 метров в секунду, в отдельные дни местами порывы ветра будут достигать от 7 до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью в пределах от +2°С до +7°С, днем от +9°С до +14°С
Температура морской воды +8°С. Волнение на море слабое и значительное, 1- 3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.