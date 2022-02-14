https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/obschee-chislo-sluchaev-koronavirusa-v-abkhazii-priblizilos-k-50-tysyacham-1037590129.html

Общее число случаев коронавируса в Абхазии приблизилось к 50 тысячам

Общее число случаев коронавируса в Абхазии приблизилось к 50 тысячам

В главном ковидном госпитале Абхазии - Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 100 пациентов. 14.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-14T23:05+0300

2022-02-14T23:05+0300

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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Коронавирус подтвердился у 327 человек из протестированных 581, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19.Общее число выявленных в республике случаев коронавируса достигло 49135. Выздоровели 40422 человека.В Гудаутском ковидном госпитале за два дня скончались три пациента: женщина 56 лет и мужчины 91 и 82 лет. Всего зарегистрировано 620 летальных случаев.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 100 пациентов, в тяжелом состоянии 45 из них, состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 27, пятеро в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 31 ковид-положительный пациент.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/dopolnitelnoe-otdelenie-gudautskogo-kovid-gospitalya-zapolnilos-za-dva-dnya-1037585623.html

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