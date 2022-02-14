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Общее число случаев коронавируса в Абхазии приблизилось к 50 тысячам
Общее число случаев коронавируса в Абхазии приблизилось к 50 тысячам
В главном ковидном госпитале Абхазии - Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 100 пациентов. 14.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-14T23:05+0300
2022-02-14T23:05+0300
2022-02-14T23:07+0300
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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Коронавирус подтвердился у 327 человек из протестированных 581, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19.Общее число выявленных в республике случаев коронавируса достигло 49135. Выздоровели 40422 человека.В Гудаутском ковидном госпитале за два дня скончались три пациента: женщина 56 лет и мужчины 91 и 82 лет. Всего зарегистрировано 620 летальных случаев.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 100 пациентов, в тяжелом состоянии 45 из них, состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 27, пятеро в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 31 ковид-положительный пациент.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/dopolnitelnoe-otdelenie-gudautskogo-kovid-gospitalya-zapolnilos-za-dva-dnya-1037585623.html
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Общее число случаев коронавируса в Абхазии приблизилось к 50 тысячам
23:05 14.02.2022 (обновлено: 23:07 14.02.2022) Подписаться на
В главном ковидном госпитале Абхазии - Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 100 пациентов.
СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Коронавирус подтвердился у 327 человек из протестированных 581, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19.
Общее число выявленных в республике случаев коронавируса достигло 49135. Выздоровели 40422 человека.
В Гудаутском ковидном госпитале за два дня скончались три пациента: женщина 56 лет и мужчины 91 и 82 лет. Всего зарегистрировано 620 летальных случаев.
Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 100 пациентов, в тяжелом состоянии 45 из них, состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 27, пятеро в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 31 ковид-положительный пациент.