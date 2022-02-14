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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием юго-западного отрога сибирского антициклона. 14.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-14T17:00+0300
2022-02-14T17:00+0300
2022-02-14T17:00+0300
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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Во вторник, 15 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое. Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С. Температура морской воды +8°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, климат, новости, зима
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 февраля
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Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием юго-западного отрога сибирского антициклона.
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Во вторник, 15 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.