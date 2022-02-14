https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-15-fevralya-1037581240.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием юго-западного отрога сибирского антициклона. 14.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-14T17:00+0300

2022-02-14T17:00+0300

2022-02-14T17:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

климат

новости

зима

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0b/1037541315_0:128:3067:1853_1920x0_80_0_0_957558fc48dcd30f811bee6f9ad3fc2a.jpg

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Во вторник, 15 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое. Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С. Температура морской воды +8°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, климат, новости, зима