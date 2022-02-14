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Реакция России на ответ Запада по гарантиям безопасности сформулирована на 10 страницах
Реакция России на ответ Запада по гарантиям безопасности сформулирована на 10 страницах
Переговоры между Россией и Западом по гарантиям безопасности, предложенным российской стороной, длятся более месяца. 14.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-14T17:30+0300
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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.Лавров доложил президенту, что МИД совместно с другими ведомствами внимательно изучил ответы Вашингтона и Брюсселя на предложения Москвы по безопасности. На ключевые вопросы — нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений и возвращение военно-политической конфигурации в Европе на позиции 1997 года — Запад отреагировал отрицательно.По мнению главы российского МИДа, переговоры не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе их стоит продолжать и наращивать.В субботу состоялся телефонный разговор Путина и Байдена, по итогам которого помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия в ближайшее время доведет свой ответ до США и НАТО по гарантиям безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/v-kremle-rasskazali-o-telefonnom-razgovore-putina-i-baydena-1037558899.html
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Реакция России на ответ Запада по гарантиям безопасности сформулирована на 10 страницах
17:30 14.02.2022 (обновлено: 18:05 14.02.2022) Подписаться на
Переговоры между Россией и Западом по гарантиям безопасности, предложенным российской стороной, длятся более месяца.
СУХУМ, 14 фев – Sputnik.
Реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости
.
Лавров доложил президенту, что МИД совместно с другими ведомствами внимательно изучил ответы Вашингтона и Брюсселя на предложения Москвы по безопасности. На ключевые вопросы — нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений и возвращение военно-политической конфигурации в Европе на позиции 1997 года — Запад отреагировал отрицательно.
По мнению главы российского МИДа, переговоры не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе их стоит продолжать и наращивать.
"Мы уже не раз сказали — и вы говорили, и другие представители России, — что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров по вопросам, которые требуют решения сегодня. Сегодня все-таки, будучи главой МИДа, должен сказать, что шанс есть всегда", – отметил Лавров.
В субботу состоялся телефонный разговор Путина и Байдена, по итогам которого помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия в ближайшее время доведет свой ответ до США и НАТО по гарантиям безопасности.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.