https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/v-kremle-rasskazali-o-telefonnom-razgovore-putina-i-baydena-1037558899.html

В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Байдена

В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден говорили более часа. 12.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-12T22:59+0300

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владимир путин

джозеф байден

сша

россия

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политика

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу заявил, что США и Россия являются конкурентами, но должны делать все, чтобы избежать худшего сценария вокруг Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.Байден во время телефонного разговора также изложил ряд соображений по обеспечению гарантий безопасности. "Он, как сказал, является приверженцем дипломатического пути (достижения безопасности в мире - ред.). И в этой связи изложил целый ряд соображений, которые, на его взгляд, учитывают многие из российских озабоченностей и инициатив, изложенных в переданных нами американцам и натовцам проектах документов по гарантиям безопасности", - сказал Ушаков.По словам Ушакова, Путин заявил, что российская сторона внимательно проанализирует высказанные Байденом соображения и будет их несомненно учитывать.Ушаков добавил, что Россия по существу не получила от США ответа по гарантиям стратегической безопасности, многие из шагов, озвученных во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, уже содержатся в полученных 26 января ответах на российские предложения."На самом деле ни по расширению НАТО, ни по неразмещению ударных сил на украинской территории, ни по возврату к конфигурации сил альянса к состоянию 1997 года, когда подписывался основополагающий акт России НАТО, мы ответа по существу не получили. Многие из озвученных в телефонном разговоре шагов уже содержатся в полученных нами 26 января из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО ответах на российские предложения", - сказал Ушаков.В субботу состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. По словам помощника президента России, американская сторона запросила телефонный разговор с президентом РФ, ссылаясь на вероятность "вторжения" России на Украину.

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владимир путин, джозеф байден, сша, россия, украина, политика