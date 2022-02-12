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https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/v-kremle-rasskazali-o-telefonnom-razgovore-putina-i-baydena-1037558899.html
В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Байдена
В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Байдена
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден говорили более часа. 12.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-12T22:59+0300
2022-02-12T22:59+0300
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу заявил, что США и Россия являются конкурентами, но должны делать все, чтобы избежать худшего сценария вокруг Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.Байден во время телефонного разговора также изложил ряд соображений по обеспечению гарантий безопасности. "Он, как сказал, является приверженцем дипломатического пути (достижения безопасности в мире - ред.). И в этой связи изложил целый ряд соображений, которые, на его взгляд, учитывают многие из российских озабоченностей и инициатив, изложенных в переданных нами американцам и натовцам проектах документов по гарантиям безопасности", - сказал Ушаков.По словам Ушакова, Путин заявил, что российская сторона внимательно проанализирует высказанные Байденом соображения и будет их несомненно учитывать.Ушаков добавил, что Россия по существу не получила от США ответа по гарантиям стратегической безопасности, многие из шагов, озвученных во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, уже содержатся в полученных 26 января ответах на российские предложения."На самом деле ни по расширению НАТО, ни по неразмещению ударных сил на украинской территории, ни по возврату к конфигурации сил альянса к состоянию 1997 года, когда подписывался основополагающий акт России НАТО, мы ответа по существу не получили. Многие из озвученных в телефонном разговоре шагов уже содержатся в полученных нами 26 января из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО ответах на российские предложения", - сказал Ушаков.В субботу состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. По словам помощника президента России, американская сторона запросила телефонный разговор с президентом РФ, ссылаясь на вероятность "вторжения" России на Украину.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/peskov-na-zapade-ne-prislushalis-k-myunkhenskoy-rechi-putina-1037553366.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/putin-nado-dobivatsya-ot-ssha-i-nato-yuridicheski-zakreplennykh-garantiy-bezopasnosti-1037510014.html
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владимир путин, джозеф байден, сша, россия, украина, политика

В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Байдена

22:59 12.02.2022
© Sputnik / Максим БлиновВид на Кремль в Москве.
Вид на Кремль в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 12.02.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден говорили более часа.
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу заявил, что США и Россия являются конкурентами, но должны делать все, чтобы избежать худшего сценария вокруг Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.
"Он сказал, что наши две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность, поддерживать безопасность во всем мире. Также подчеркнул, что необходимо делать все возможное, чтобы избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины", - сказал Ушаков.
Байден во время телефонного разговора также изложил ряд соображений по обеспечению гарантий безопасности.
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"Он, как сказал, является приверженцем дипломатического пути (достижения безопасности в мире - ред.). И в этой связи изложил целый ряд соображений, которые, на его взгляд, учитывают многие из российских озабоченностей и инициатив, изложенных в переданных нами американцам и натовцам проектах документов по гарантиям безопасности", - сказал Ушаков.
По словам Ушакова, Путин заявил, что российская сторона внимательно проанализирует высказанные Байденом соображения и будет их несомненно учитывать.
"Но, к сожалению, и это было сказано, эти соображения не затрагивают центральных, ключевых элементов российских инициатив - ни по расширению НАТО, ни по неразмещению ударных сил на украинской территории, ни по возврату конфигурации сил Альянса к состоянию 1997 года", - подчеркнул Ушаков.
Ушаков добавил, что Россия по существу не получила от США ответа по гарантиям стратегической безопасности, многие из шагов, озвученных во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, уже содержатся в полученных 26 января ответах на российские предложения.
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"На самом деле ни по расширению НАТО, ни по неразмещению ударных сил на украинской территории, ни по возврату к конфигурации сил альянса к состоянию 1997 года, когда подписывался основополагающий акт России НАТО, мы ответа по существу не получили. Многие из озвученных в телефонном разговоре шагов уже содержатся в полученных нами 26 января из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО ответах на российские предложения", - сказал Ушаков.
В субботу состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. По словам помощника президента России, американская сторона запросила телефонный разговор с президентом РФ, ссылаясь на вероятность "вторжения" России на Украину.
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