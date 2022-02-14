Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/sarkofag-naydennyy-v-gyuenose-stanet-eksponatom-abkhazskogo-gosmuzeya-1037581830.html
Саркофаг, найденный в Гюэносе, станет экспонатом Абхазского госмузея
Саркофаг, найденный в Гюэносе, станет экспонатом Абхазского госмузея
Свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры, был найден группой исследователей из Абхазии и России во время археологических раскопок в августе 2021... 14.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-14T16:06+0300
2022-02-14T16:06+0300
в абхазии
история
археология
раскопки
новости
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/15/1036005049_0:135:2600:1598_1920x0_80_0_0_39bba6531fd1cddca0f29a5dbdc91a39.jpg
СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Свинцовый саркофаг, найденный в древней Очамчыре, станет экспонатом Абхазского государственного музея уже весной этого года. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik сообщил директор музея Аркадий Джопуа.В октябре 2021 года в республику прибыли российские специалисты, которые вскрыли гроб. После изучения содержимого, саркофаг был отреставрирован."Специалисты уже по возможности провели реставрацию саркофага. Сейчас он получил первоначальный вид настолько, насколько это было возможно. К экспозиции саркофаг готов. Финансовую сторону на его восстановление взяло на себя правительство Абхазии", – отметил Джопуа.Сейчас ученые продолжают научную часть исследования, готовятся публикации об археологических раскопках августа 2021 года.По словам Аркадия Джопуа, в середине марта в Сухум должны приехать художники, которые будут делать иллюстрации саркофага. Это тоже часть исследования.Новыми сведениями ученый не стал делиться. Как отметил директор Абхазгосмузея, ответы экспертизы абхазская сторона пока не получала, точные сведения о датировке саркофага и его происхождении будут позже.Свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры, был найден группой исследователей из Абхазии и России во время археологических раскопок в августе 2021 года в городище Гюэнос. Ранее на территории Абхазии обнаруживали медные и мраморные саркофаги. А вот свинцовых не было. Это первая в своем роде подобная находка. Поэтому открытие абхазских и российских ученых, сделанное в Очамчыре на территории античного города Гюэнос, можно считать уникальным.В свинцовых саркофагах не хоронили обычных людей, возможно, в нем был похоронен священнослужитель высокого ранга либо кто-то из знатных людей, который мог быть правителем региона.В Очамчыре на античном городище Гюэнос уже три года ведутся совместные археологические раскопки абхазских и российских ученых. Научное значение городища состоит в том, что Гюэнос – это единственный точно известный античный полис на территории Абхазии. Местонахождение Диоскурии же пока точно не определили.На античном городище проделан большой объем сложной работы, мощность культурного слоя составляет более пяти метров. Во время раскопок в этом году удалось найти каменное надгробие саркофага, также небольшое золотое украшение. Ранее на территории городища обнаружили плинфы с надписями на арамейском языке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/vskrytie-pokazalo-chto-obnaruzhili-v-drevnem-sarkofage-1036011508.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20201211/Plinfa-iz-Abkhazii-stala-eksponatom-vystavki-Rossiyskoy-akademii-nauk-1031446105.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/15/1036005049_145:0:2456:1733_1920x0_80_0_0_bcd64814eade901771dd69c8b81afa7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
история, археология, раскопки, новости, музеи

Саркофаг, найденный в Гюэносе, станет экспонатом Абхазского госмузея

16:06 14.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Ученые вскрыли свинцовый саркофаг, найденный в городище Гюэнос
Ученые вскрыли свинцовый саркофаг, найденный в городище Гюэнос - Sputnik Абхазия, 1920, 14.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться наGoogle news
Свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры, был найден группой исследователей из Абхазии и России во время археологических раскопок в августе 2021 года в городище Гюэнос.
СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Свинцовый саркофаг, найденный в древней Очамчыре, станет экспонатом Абхазского государственного музея уже весной этого года. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik сообщил директор музея Аркадий Джопуа.
В октябре 2021 года в республику прибыли российские специалисты, которые вскрыли гроб. После изучения содержимого, саркофаг был отреставрирован.
"Специалисты уже по возможности провели реставрацию саркофага. Сейчас он получил первоначальный вид настолько, насколько это было возможно. К экспозиции саркофаг готов. Финансовую сторону на его восстановление взяло на себя правительство Абхазии", – отметил Джопуа.
Сейчас ученые продолжают научную часть исследования, готовятся публикации об археологических раскопках августа 2021 года.
По словам Аркадия Джопуа, в середине марта в Сухум должны приехать художники, которые будут делать иллюстрации саркофага. Это тоже часть исследования.
Ученые вскрыли древний саркофаг - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
В Абхазии
Вскрытие показало: что обнаружили в древнем саркофаге
21 октября 2021, 19:56
Новыми сведениями ученый не стал делиться. Как отметил директор Абхазгосмузея, ответы экспертизы абхазская сторона пока не получала, точные сведения о датировке саркофага и его происхождении будут позже.
Свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры, был найден группой исследователей из Абхазии и России во время археологических раскопок в августе 2021 года в городище Гюэнос. Ранее на территории Абхазии обнаруживали медные и мраморные саркофаги. А вот свинцовых не было. Это первая в своем роде подобная находка. Поэтому открытие абхазских и российских ученых, сделанное в Очамчыре на территории античного города Гюэнос, можно считать уникальным.
Ученые отмечают, что подобного рода захоронений ранее не находили ни на Кавказе, ни в северном Причерноморье, ни на территории бывшего СССР. Аналогичные открытия были лишь в Англии, Франции и Турции.
В свинцовых саркофагах не хоронили обычных людей, возможно, в нем был похоронен священнослужитель высокого ранга либо кто-то из знатных людей, который мог быть правителем региона.
В Очамчыре на античном городище Гюэнос уже три года ведутся совместные археологические раскопки абхазских и российских ученых. Научное значение городища состоит в том, что Гюэнос – это единственный точно известный античный полис на территории Абхазии. Местонахождение Диоскурии же пока точно не определили.
На античном городище проделан большой объем сложной работы, мощность культурного слоя составляет более пяти метров. Во время раскопок в этом году удалось найти каменное надгробие саркофага, также небольшое золотое украшение. Ранее на территории городища обнаружили плинфы с надписями на арамейском языке.
Музей-заповедник Фанагория в Краснодарском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2020
В Абхазии
Плинфа из Абхазии стала экспонатом выставки Российской академии наук
11 декабря 2020, 14:05
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала