https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/sarkofag-naydennyy-v-gyuenose-stanet-eksponatom-abkhazskogo-gosmuzeya-1037581830.html

Саркофаг, найденный в Гюэносе, станет экспонатом Абхазского госмузея

Саркофаг, найденный в Гюэносе, станет экспонатом Абхазского госмузея

Свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры, был найден группой исследователей из Абхазии и России во время археологических раскопок в августе 2021... 14.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-14T16:06+0300

2022-02-14T16:06+0300

2022-02-14T16:06+0300

в абхазии

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Свинцовый саркофаг, найденный в древней Очамчыре, станет экспонатом Абхазского государственного музея уже весной этого года. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik сообщил директор музея Аркадий Джопуа.В октябре 2021 года в республику прибыли российские специалисты, которые вскрыли гроб. После изучения содержимого, саркофаг был отреставрирован."Специалисты уже по возможности провели реставрацию саркофага. Сейчас он получил первоначальный вид настолько, насколько это было возможно. К экспозиции саркофаг готов. Финансовую сторону на его восстановление взяло на себя правительство Абхазии", – отметил Джопуа.Сейчас ученые продолжают научную часть исследования, готовятся публикации об археологических раскопках августа 2021 года.По словам Аркадия Джопуа, в середине марта в Сухум должны приехать художники, которые будут делать иллюстрации саркофага. Это тоже часть исследования.Новыми сведениями ученый не стал делиться. Как отметил директор Абхазгосмузея, ответы экспертизы абхазская сторона пока не получала, точные сведения о датировке саркофага и его происхождении будут позже.Свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры, был найден группой исследователей из Абхазии и России во время археологических раскопок в августе 2021 года в городище Гюэнос. Ранее на территории Абхазии обнаруживали медные и мраморные саркофаги. А вот свинцовых не было. Это первая в своем роде подобная находка. Поэтому открытие абхазских и российских ученых, сделанное в Очамчыре на территории античного города Гюэнос, можно считать уникальным.В свинцовых саркофагах не хоронили обычных людей, возможно, в нем был похоронен священнослужитель высокого ранга либо кто-то из знатных людей, который мог быть правителем региона.В Очамчыре на античном городище Гюэнос уже три года ведутся совместные археологические раскопки абхазских и российских ученых. Научное значение городища состоит в том, что Гюэнос – это единственный точно известный античный полис на территории Абхазии. Местонахождение Диоскурии же пока точно не определили.На античном городище проделан большой объем сложной работы, мощность культурного слоя составляет более пяти метров. Во время раскопок в этом году удалось найти каменное надгробие саркофага, также небольшое золотое украшение. Ранее на территории городища обнаружили плинфы с надписями на арамейском языке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/vskrytie-pokazalo-chto-obnaruzhili-v-drevnem-sarkofage-1036011508.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20201211/Plinfa-iz-Abkhazii-stala-eksponatom-vystavki-Rossiyskoy-akademii-nauk-1031446105.html

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история, археология, раскопки, новости, музеи