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Шойгу доложил Путину о ходе учений российской армии
Шойгу доложил Путину о ходе учений российской армии
Президент России Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, они обсудили ход военных учений в России и Белоруссии. 14.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-14T18:20+0300
2022-02-14T18:20+0300
2022-02-14T18:20+0300
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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Часть учений российской армии будет завершена в ближайшее время, доложил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.Одним из главных учений ВС России сегодня являются совместные белорусско-российские маневры "Союзная решимость-2022". Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.Учения российской армии в настоящее время происходят также в различных акваториях мирового океана, на Дальнем Востоке, на юге, на севере, в Центральном военном округе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/sovmestnye-artilleriyskie-ucheniya-rossii-i-belorussii-1037567297.html
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россия, учения, войска, армия, новости
Шойгу доложил Путину о ходе учений российской армии
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Президент России Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, они обсудили ход военных учений в России и Белоруссии.
СУХУМ, 14 фев - Sputnik.
Часть учений российской армии будет завершена в ближайшее время, доложил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости
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"Хочу еще раз повторить, что учения пройдут, какая-то часть из них завершена, какая-то завершается, что-то предстоит еще выполнить с учетом масштаба решений, которые были спланированы, которые были начаты по вашим поручениям в декабре", - сказал Шойгу Путину.
Одним из главных учений ВС России сегодня являются совместные белорусско-российские маневры "Союзная решимость-2022". Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
Учения российской армии в настоящее время происходят также в различных акваториях мирового океана, на Дальнем Востоке, на юге, на севере, в Центральном военном округе.