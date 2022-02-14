https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/shoygu-dolozhil-putinu-o-khode-ucheniy-rossiyskoy-armii-1037585514.html

Шойгу доложил Путину о ходе учений российской армии

Шойгу доложил Путину о ходе учений российской армии

Президент России Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, они обсудили ход военных учений в России и Белоруссии. 14.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-14T18:20+0300

2022-02-14T18:20+0300

2022-02-14T18:20+0300

россия

учения

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армия

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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Часть учений российской армии будет завершена в ближайшее время, доложил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.Одним из главных учений ВС России сегодня являются совместные белорусско-российские маневры "Союзная решимость-2022". Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.Учения российской армии в настоящее время происходят также в различных акваториях мирового океана, на Дальнем Востоке, на юге, на севере, в Центральном военном округе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/sovmestnye-artilleriyskie-ucheniya-rossii-i-belorussii-1037567297.html

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россия, учения, войска, армия, новости