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Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" заработал в Москве
Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" заработал в Москве
Центр будет помогать эрудированным молодым людям из Абхазии в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России. 14.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Запущена работа Центра по поддержке молодежи "Будущее Абхазии" в Посольстве Абхазии в России, сообщается на сайте МИД республики. Центр на конкурсной основе будет содействовать абхазской молодежи в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России. Механизм Центра будет работать параллельно с ресурсами Россотрудничества.По словам координатора Центра Эдгара Гвазава, отбор кандидатов будет проходит на конкурсной основе. Резюме можно отправить, заполнив специальную анкету на сайте Посольства или МИД, и указав сферу, в которой претендент хочет повысить квалификацию.Прошедших первый этап пригласят на собеседование с сотрудниками Дипмиссии Абхазии в России. Параметры работы Центра "Будущее Абхазии" Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба обсудил на рабочих встречах с руководством ведущих ВУЗов России - Ректором МГИМО Анатолием Торкуновым, Ректором НИУ ВШЭ Никитой Анисимовым, Ректором Дипломатической Академии МИД России Александром Яковенко и Ректором Финансового Университета при Правительстве РФ Станиславом Прокофьевым.Стороны договорились о тесном сотрудничестве и определили совместный план действий на ближайшую перспективу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/inal-ardzinba-vstretilsya-s-glavoy-rossotrudnichestva-evgeniem-primakovym-1037511368.html
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абхазия, россия, мид абхазии, новости

Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" заработал в Москве

11:05 14.02.2022 (обновлено: 11:14 14.02.2022)
© SputnikПрограмма реформ "Будущее Абхазии" была разработана финалистами конкурса "Гордость Абхазии"
Программа реформ Будущее Абхазии была разработана финалистами конкурса Гордость Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 14.02.2022
© Sputnik
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Центр будет помогать эрудированным молодым людям из Абхазии в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России.
СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Запущена работа Центра по поддержке молодежи "Будущее Абхазии" в Посольстве Абхазии в России, сообщается на сайте МИД республики.
Центр на конкурсной основе будет содействовать абхазской молодежи в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России. Механизм Центра будет работать параллельно с ресурсами Россотрудничества.
Инала Ардзинба и Евгений Примаков - Sputnik Абхазия, 1920, 10.02.2022
Инал Ардзинба встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым
10 февраля, 11:14
По словам координатора Центра Эдгара Гвазава, отбор кандидатов будет проходит на конкурсной основе. Резюме можно отправить, заполнив специальную анкету на сайте Посольства или МИД, и указав сферу, в которой претендент хочет повысить квалификацию.
Прошедших первый этап пригласят на собеседование с сотрудниками Дипмиссии Абхазии в России.
"В ходе собеседования претендент должен будет продемонстрировать свою общую эрудицию, знания и компетенцию в той сфере, в которой он хочет повысить квалификацию", - отметил Гвазава.
Параметры работы Центра "Будущее Абхазии" Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба обсудил на рабочих встречах с руководством ведущих ВУЗов России - Ректором МГИМО Анатолием Торкуновым, Ректором НИУ ВШЭ Никитой Анисимовым, Ректором Дипломатической Академии МИД России Александром Яковенко и Ректором Финансового Университета при Правительстве РФ Станиславом Прокофьевым.
© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов

Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов - Sputnik Абхазия
1/4
© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов

© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов

Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов - Sputnik Абхазия
2/4
© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов

© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов

Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов - Sputnik Абхазия
3/4
© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов

© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов

Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов - Sputnik Абхазия
4/4
© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов

1/4
© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов

2/4
© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов

3/4
© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов

4/4
© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов

Стороны договорились о тесном сотрудничестве и определили совместный план действий на ближайшую перспективу.
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