Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" заработал в Москве
11:05 14.02.2022 (обновлено: 11:14 14.02.2022)
© SputnikПрограмма реформ "Будущее Абхазии" была разработана финалистами конкурса "Гордость Абхазии"
© Sputnik
Центр будет помогать эрудированным молодым людям из Абхазии в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России.
СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Запущена работа Центра по поддержке молодежи "Будущее Абхазии" в Посольстве Абхазии в России, сообщается на сайте МИД республики.
Центр на конкурсной основе будет содействовать абхазской молодежи в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России. Механизм Центра будет работать параллельно с ресурсами Россотрудничества.
По словам координатора Центра Эдгара Гвазава, отбор кандидатов будет проходит на конкурсной основе. Резюме можно отправить, заполнив специальную анкету на сайте Посольства или МИД, и указав сферу, в которой претендент хочет повысить квалификацию.
Прошедших первый этап пригласят на собеседование с сотрудниками Дипмиссии Абхазии в России.
"В ходе собеседования претендент должен будет продемонстрировать свою общую эрудицию, знания и компетенцию в той сфере, в которой он хочет повысить квалификацию", - отметил Гвазава.
Параметры работы Центра "Будущее Абхазии" Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба обсудил на рабочих встречах с руководством ведущих ВУЗов России - Ректором МГИМО Анатолием Торкуновым, Ректором НИУ ВШЭ Никитой Анисимовым, Ректором Дипломатической Академии МИД России Александром Яковенко и Ректором Финансового Университета при Правительстве РФ Станиславом Прокофьевым.
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов
Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов
Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов
Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов
Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов
Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов
Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов
Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов
Инал Ардзинба встретился с ректорами ведущих российских вузов
Стороны договорились о тесном сотрудничестве и определили совместный план действий на ближайшую перспективу.