https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/tsentr-podderzhki-molodezhi-buduschee-abkhazii-zarabotal-v-moskve-1037575658.html

Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" заработал в Москве

Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" заработал в Москве

Центр будет помогать эрудированным молодым людям из Абхазии в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России. 14.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Запущена работа Центра по поддержке молодежи "Будущее Абхазии" в Посольстве Абхазии в России, сообщается на сайте МИД республики. Центр на конкурсной основе будет содействовать абхазской молодежи в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России. Механизм Центра будет работать параллельно с ресурсами Россотрудничества.По словам координатора Центра Эдгара Гвазава, отбор кандидатов будет проходит на конкурсной основе. Резюме можно отправить, заполнив специальную анкету на сайте Посольства или МИД, и указав сферу, в которой претендент хочет повысить квалификацию.Прошедших первый этап пригласят на собеседование с сотрудниками Дипмиссии Абхазии в России. Параметры работы Центра "Будущее Абхазии" Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба обсудил на рабочих встречах с руководством ведущих ВУЗов России - Ректором МГИМО Анатолием Торкуновым, Ректором НИУ ВШЭ Никитой Анисимовым, Ректором Дипломатической Академии МИД России Александром Яковенко и Ректором Финансового Университета при Правительстве РФ Станиславом Прокофьевым.Стороны договорились о тесном сотрудничестве и определили совместный план действий на ближайшую перспективу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/inal-ardzinba-vstretilsya-s-glavoy-rossotrudnichestva-evgeniem-primakovym-1037511368.html

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