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Центральный выставочный зал представил экспозицию лучших работ 2021 года

Центральный выставочный зал представил экспозицию лучших работ 2021 года

На выставке представлено 50 работ, выполненных в живописи, графике, скульптуре, а также в жанре декоративно-прикладного искусства. 14.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-14T15:03+0300

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка номинантов премии Министерства культуры Абхазии "Лучшая работа года" 2021 открылась в Центральном выставочном зале Союза художников 14 февраля.Победители премии были выбраны еще в декабре 2021 года. Первое место занял "Натюрморт" Виссариона Цвижба, второго места удостоился Виталий Джения за работу "Виктория" и третье место присудили Апще Хагба за работу "Ночной разговор".На церемонии награждения из-за ограничительных мер присутствовали только организаторы и авторы работ, занявшие призовые места. Посмотреть на картины стало возможным только сейчас.По словам директора Центрального выставочного зала Эльвиры Арсалия, выставка уникальна тем, что можно увидеть, как работы известных опытных художников, так и начинающих молодых мастеров, работающих в различных стилях и направлениях.Посетительница выставки Нателла Акаба призналась, что скучала по возможности любоваться искусством оффлайн.Выставка продлится до 21 февраля.Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии возобновил работу с 14 февраля.Выставка "Лучшая работа года" проводится Министерством культуры совместно с Союзом художников Абхазии с 2001 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/nazvana-luchshaya-kartina-goda-v-abkhazii-1036659276.html

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